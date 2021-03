Aktualizacja Xbox Game Pass zmierza do graczy. Sprawdźcie marcowe nowości

Wkrótce do Xbox Game Pass trafią nowe gry. Microsoft zadbał o sporo produkcji dla fanów sportowych wrażeń i świetny tytuł z uniwersum Star Wars.

Game Pass rośnie w siłę i jest oczkiem w głowie Microsoftu. Usługa bije rekordy popularności i stale otrzymuje nowe zestawy gier. Ostatnie aktualizacje nie były zbyt widowiskowe, ale mamy dobre wieści.

Nowe gry zmierzają już do XGP i tym razem to naprawdę dobre produkcje. Fani sportu i Star Wars powinni być zachwyceni.

Nowe gry w marcowej ofercie Xbox Game Pass

O ile tym razem obejdzie się bez mało znanych gier, tak kategorie oferowanych w marcu produkcji są dość hermetyczne. Nie każdy znajdzie coś dla siebie, jednak wynagradza to jakość nowych tytułów.

Nowe gry zmierzające do Xbox Game Pass:

Madden NFL 21 – konsole – można już grać

Cricket 19 – PC – można już grać

Elite: Dangerous – xCloud – można już grać

NBA 2K21 – xCloud i konsole – 4 marca

Football Manager 2021 – PC i konsole – 4 marca

Star Wars: Squadrons – konsole – brak konkretnej daty (marzec)

NHL21 – konsole – brak konkretnej daty (kwiecień)

Przy okazji przypomnijmy, jakie gry znikną z Game Passa 16 marca:

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Astrologaster

Kona

Alvastia Chronicles

Bloodstained: Ritual of the Night

Grą, która szczególnie ucieszy graczy jest Footbal Manager 2021. Seria ta cieszy się gigantyczną popularnością i trudno się dziwić. To świetny cykl symulatorów, które wciągają na długi godziny. Fajnie, że najnowsza odsłona szybko trafiła do Game Passa.

Dodatkowo fani uniwersum Star Wars również mają powody do radości. Squadrons to niedoceniony, ale bardzo dobry tytuł. Stosunkowo realistyczne starcia w kosmosie rzekomo sprawiają masę frajdy. Dodatkowo gra otrzymuje skromne, ale regularne aktualizacje zawartości. Zdecydowanie warto sprawdzić.

Jak podaje Xbox Wire, to dopiero pierwsza fala marcowych aktualizacji. Wkrótce poznamy kolejne nowości zmierzające do usługi.

Xbox Game Pass jest coraz bardziej różnorodny

O ile wspomniane wyżej gry nie oferują mocno różnych od siebie doświadczeń, tak są cennym nabytkiem dla Game Passa. Microsoft stale rozbudowuje ofertę o kolejne gatunki i wprowadzenie do usługi gier sportowych to kolejny krok w kierunku jej przystosowania do upodobań każdego gracza.

Xbox Game Pass zaczyna powoli przypominać Netflixa dla graczy. Znajdziemy w nim lepsze i gorsze produkcje, ale za to z praktycznie każdego możliwego gatunku. Do tego czasem do abonamentu trafiają premierowe gry, co również cieszy.

