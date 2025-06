97% pozytywnych ocen nowości w Xbox Game Pass

Microsoft nie zwalnia tempa i zgodnie z zapowiedziami jeszcze przed końcem czerwca serwuje kolejną ciekawą premierę w Xbox Game Pass. Tym razem na tapet trafia tytuł, który może nie wygląda jak hit… ale już teraz ma status prawdziwej, niezależnej perełki. Mowa o Volcano Princess, społecznej grze symulacyjnej z duszą i ogromem emocji.

Xbox Game Pass z perełką

Volcano Princess to produkcja chińskiego studia Egg Catcher, która wcześniej była dostępna wyłącznie na PC. Teraz trafia także na konsole Xbox i to od razu w ramach Game Passa. Zagramy na Xbox One, Xbox Series X/S, PC i w chmurze. A jest w co grać, bo gra zebrała już ponad 39 tysięcy recenzji na Steam i aż 97% z nich to opinie pozytywne.

W grze wcielamy się w ojca, który po śmierci żony samotnie wychowuje córkę w Królestwie Wulkanu, krainie pełnej rycerzy, magii i alchemii. To połączenie life sima, fantasy i dramatu rodzinnego. Decyzje podejmowane przez gracza wpływają na relację z córką i rozwój całej fabuły. A wszystko to ubrane w wyjątkową oprawę wizualną i ton narracji, który potrafi wzruszyć.

To z pewnością nie jest gra dla każdego. Tempo jest spokojne, gameplay opiera się na interakcjach i zarządzaniu codziennością. Ale jeśli ktoś szuka tytułu z sercem, który potrafi wywołać uśmiech i łzę, Volcano Princess może okazać się jedną z najmilszych niespodzianek tego miesiąca.

