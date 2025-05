Zaledwie dwa dni temu poznaliśmy pełne zestawienie gier, które w bieżącym miesiącu pojawią się w katalogu niezwykle popularnej usługi subskrypcyjnej Microsoftu. Okazuje się jednak, że to nie koniec dobrego! Otrzymaliśmy dziś bowiem potwierdzenie, że pod koniec maja w ofercie pojawi się jeszcze jeden tytuł.

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny. Może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Spray Paint Simulator zmierza do Xbox Game Pass. Data premiery

Mowa o grze Spray Paint Simulator, która otrzymała wreszcie datę premiery. Produkcja zadebiutuje 29 maja 2025 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, a także Xbox Series X/S. W dniu debiutu pojawi się także właśnie w ofercie abonamentu Xbox Game Pass.

Jest to inspirowana sukcesem PowerWash Simulator gra symulacyjna. Gracz wciela się we właściciela firmy malarskiej i przywraca blask zniszczonemu miastu Spatterville. Naszym zadaniem jest realizacja coraz to bardziej wymagających zleceń – począwszy od malowania pokoi, domów i samochodów, aż po mosty czy gigantyczne roboty. Wszystko to z dużą dawką swobody twórczej i, co ważniejsze, bez presji czasu!

Gra oferuje tryb fabularny, w którym poznamy różnych klientów. Przed każdym zleceniem musimy odpowiednio przygotować teren. To oznacza naprawienie powierzchni, zamaskowanie obiektów, dobranie farby i narzędzi, a następnie dokładne wykonanie malowania, dbając o zadowolenie klienta. Mamy także rozbudowany tryb swobodny Free Spray, w którym nie ma żadnych ograniczeń.

