Przytłaczająco pozytywna premiera w Xbox Game Pass, a dodatek za darmo!

Po miesiącach oczekiwań nadszedł ten dzień! Back to the Dawn oficjalnie opuściło Wczesny Dostęp na Steam i zadebiutowało w wersji 1.0. Gra, która już wcześniej zdobyła serca graczy, jest od dzisiaj dostępna również w abonamencie Xbox Game Pass – zarówno na konsolach Xbox One i Xbox Series, jak i na komputerach PC.

Xbox Game Pass z hitową premierą

Back to the Dawn okazało się ogromnym sukcesem jeszcze przed premierą. W fazie Early Access gra zebrała przytłaczająco pozytywne recenzje – aż 97% graczy na Steam poleca ten tytuł, co mówi samo za siebie. Twórcy nie tylko dopracowali finalną wersję gry, ale także dodali coś ekstra na start – zupełnie nowy, darmowy dodatek “Back to the Dawn – Game Modifier Toolkit”, który dostępny jest wyłącznie dla użytkowników PC.

Dodatek to ukłon w stronę graczy, którzy wolą skupić się na fabule, zamiast zmagać się z więzienną codziennością. Dzięki zestawowi modyfikatorów można m.in. podwoić zadawane obrażenia, zredukować otrzymywane, a nawet całkowicie zignorować ograniczenia statystyk przy wykonywaniu akcji. Jest też „Toilet Wine Tonic”, który w mgnieniu oka regeneruje twoje parametry. Jedyny haczyk? Aktywacja któregokolwiek z bonusów blokuje osiągnięcia dla danego zapisu gry.

Pełna wersja wprowadza również długo wyczekiwaną postać – Boba Panterę, który stał się jednym z dwóch głównych bohaterów. Jego wejście to prawdziwa rewolucja, nie tylko pod względem fabularnym, ale także gameplayowym. Dzięki niemu rozgrywka zyskuje nową perspektywę i wyzwania.

Back to the Dawn to nie tylko więzienny sandbox z mechaniką RPG. To pełnoprawna opowieść o przetrwaniu, intrygach i drugich szansach – z humorem, przerysowanymi postaciami i klimatem, który trudno podrobić. A od dziś możesz to wszystko przeżyć na własnej skórze. Za darmo, jeśli masz Game Pass.

Źródła: Steam, Xbox Store