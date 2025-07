Promocja na Xbox Game Pass. Kup teraz taniej i graj w nowe hity

Co powiecie na tani Xbox Game Pass? Abonament Microsoftu daje nam dostęp do mnóstwa gier, a teraz jest do kupienia tanio. Zarówno na PC, jak i na konsole.

Tani Xbox Game Pass na PC i konsole

Xbox Game Pass to obecnie jedna z najlepszych ofert w świecie gier. Za stosunkowo niewielki miesięczny abonament otrzymujesz dostęp do setek tytułów, w tym premierowych hitów od Xbox Game Studios już w dniu wydania, wielu niezależnych perełek, klasyków i dużych produkcji AAA. Działa zarówno na konsolach, jak i PC, a opcja chmurowego grania pozwala odpalić wiele gier bez pobierania. Jeśli grasz regularnie i lubisz różnorodność, Game Pass szybko się zwraca, a nawet jeśli tylko raz na miesiąc trafisz na coś dla siebie, i tak trudno znaleźć na rynku bardziej opłacalną subskrypcję.

Chcąc skorzystać z tych i wielu innych produkcji, warto zaopatrzyć się w odpowiedni abonament. A ten kupicie już teraz w promocji:

Co najważniejsze, wszystkie oferty są do bezproblemowej aktywacji w Polsce. Nie musicie korzystać z VPN ani też innych sztuczek. Kupujecie kod z danej oferty i wpisujecie go na swoim koncie, na PC lub konsoli. Brzmi jak coś banalnego? I takie w rzeczywistości jest. To oferta, z której zdecydowanie warto skorzystać.

Tym bardziej, że nowe gry w bibliotece pojawiają się regularnie, a ich jakość jest w pełni zadowalająca.

