Wiemy, jakie gry opuszczą Xbox Game Pass w połowie lipca 2025

Informowaliśmy Was już dzisiaj o grach, które pojawią się w ciągu pierwszej połowy bieżącego miesiąca w ofercie usługi Xbox Game Pass. Jak zawsze, jest tutaj zarówno dobra, jak i zła wiadomość. Microsoft równocześnie ujawnił bowiem listę tytułów, które z katalogu znikną, i to już niedługo, bo 15 lipca.

Xbox Game Pass na lipiec 2025. Lista usuwanych gier

Tego dnia posiadacze aktywnej subskrypcji utracą dostęp do sześciu różnych gier, wśród których znajdziemy zarówno niezależne perełki, jak i znacznie większe tytuły z segmentu AAA. Jest to więc ostatni dzwonek, aby nadrobić zaległości lub też rozważyć ich zakup ze zniżką dostępną dla subskrybentów.

Prawdopodobnie najbardziej rzucającymi się w oczy produkcjami są Mafia: Definitive Edition oraz The Callisto Protocol. Pierwszy tytuł to kompletna wersja klasycznego hitu gangsterskiego z odświeżoną grafiką oraz w pełni udźwiękowionym dubbingiem. Druga gra to z kolei mroczna survivalowa strzelanka science-fiction od twórców serii Dead Space. Obie gry oferują pełnoprawne kampanie fabularne na kilka wieczorów. Warto więc zaplanować czas, jeżeli chcecie je ukończyć jeszcze przed datą ich usunięcia.

Z usługą pożegna się również Tchia, osadzona w otwartym świecie przygodówka. Jest też The Case of the Golden Idol, czyli nietypowa gra logiczna. Wszystkie tytuły znajdujące się w poniższej liście będą dostępne w katalogu Game Pass na komputerach osobistych, konsolach oraz w chmurze do 15 lipca. Subskrybenci mogą je wykupić przed tym dniem z 20-procentowym rabatem.

Gry, które znikną z Xbox Game Pass 15 lipca

Flock (PC, konsole i chmura)

Mafia: Definitive Edition (PC, konsole i chmura)

Magical Delicacy (PC, konsole i chmura)

Tchia (PC, konsole i chmura)

The Callisto Protocol (PC, konsole i chmura)

The Case of the Golden Idol (PC, konsole i chmura)

Źródło: Xbox Wire