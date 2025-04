Każdy Xbox Game Pass ma zalety. Jaki wariant wybrać?

Spis treści:

Abonament Microsoftu, czyli Game Pass pełen gier

Xbox Game Pass to dziś coś więcej niż tylko abonament na gry — to zmiana podejścia do grania jako takiego. Zamiast inwestować w każdy tytuł osobno, gracze zyskują dostęp do olbrzymiej biblioteki produkcji na konsole, PC oraz urządzenia mobilne w ramach jednej, miesięcznej opłaty. Niezależnie od tego, czy masz ochotę zanurzyć się w rozbudowany świat RPG, ścigać się po futurystycznych torach czy przetestować niezależne perełki, Game Pass oferuje wybór, którego kiedyś mogliśmy tylko zazdrościć. Każdego miesiąca katalog jest aktualizowany, a premierowe hity od Xbox Game Studios trafiają na listę od razu w dniu swojej światowej premiery.

Czy jestem fanbojem tej usługi? Nie, nie wydaje mi się. To byłoby mocno przesadzone stwierdzenie, biorąc pod uwagę fakt, że sam posiadam też dostęp do PS Plus czy czasami używam abonamentu sieciowego Nintendo. Zauważam jednak widoczną przewagę tego, co oferuje nam Microsoft. Bo oto bowiem w realnie niezłej cenie możemy nabyć pakiet nie tylko z mnóstwem gier, ale też tytułami na premierę. To obecnie jedyna taka usługa na rynku. Warto jednak pamiętać, że ta ma kilka oblicz — wariantów. Jakich konkretnie? Rzućmy na nie wspólnie okiem.

Xbox Game Pass Core – podstawowo, ale i tak nieźle

Xbox Game Pass Core to podstawowa wersja popularnej usługi abonamentowej od Microsoftu, skierowana do graczy, którzy przede wszystkim cenią sobie rozgrywkę online i dostęp do sprawdzonych hitów. W ramach Core użytkownicy zyskują możliwość gry wieloosobowej na konsolach Xbox Series X|S oraz Xbox One, a także otrzymują dostęp do starannie wyselekcjonowanej biblioteki ponad 25 tytułów, wśród których znajdują się zarówno wielkie hity, jak i cenione gry niezależne. Microsoft regularnie aktualizuje tę kolekcję, zapewniając świeże doświadczenia nawet w ramach tej tańszej opcji.

Xbox Game Pass Core zastąpił dawny Xbox Live Gold, zachowując wszystkie jego kluczowe funkcje, a jednocześnie wzbogacając ofertę o dostęp do wybranych gier bez dodatkowych opłat. Subskrybenci mogą liczyć także na specjalne zniżki w sklepie Xbox Store, obejmujące zarówno gry, jak i dodatki, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność tego pakietu.

Dzięki przystępnej cenie i solidnemu zestawowi funkcji Xbox Game Pass Core jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą cieszyć się podstawowymi korzyściami płynącymi z Game Passa, nie inwestując od razu w droższe warianty. To świetny wybór dla graczy casualowych, fanów sieciowych pojedynków oraz wszystkich, którzy chcą mieć stały dostęp do jakościowych gier i aktywnie uczestniczyć w społeczności Xbox Live.

Wady: Jest to tania i ograniczona wersja. W tym przypadku nie ma co liczyć na dużą bibliotekę gier ani na tytuły na premierę.

PC Game Pass – gdy nie masz konsoli

Xbox Game Pass na PC to specjalnie przygotowana wersja usługi abonamentowej, skierowana do graczy korzystających z komputerów osobistych. Subskrybenci otrzymują dostęp do ogromnej biblioteki setek gier na PC — od najnowszych premier, przez kultowe klasyki, aż po popularne gry niezależne. W ramach abonamentu można bez ograniczeń pobierać i grać w tytuły z różnych gatunków: RPG, strzelanki, strategie, symulatory i wiele innych. Jednym z największych atutów Game Pass na PC jest dostęp do premier gier Xbox Game Studios już w dniu ich światowej premiery. Oznacza to, że gracze mogą zagrać w takie hity jak „Starfield”, „Age of Empires IV” czy „Hellblade II” bez konieczności kupowania ich osobno. W ramach usługi dostępne są również gry od innych wydawców, w tym EA poprzez EA Play, co dodatkowo zwiększa różnorodność oferty.

Xbox Game Pass na PC to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć bogaty katalog gier w przystępnej cenie i regularnie odkrywać nowe tytuły. Dzięki częstym aktualizacjom biblioteki promocjom oraz atrakcyjnemu modelowi subskrypcyjnemu jest to jedna z najlepszych opcji na rynku dla każdego, kto gra na komputerze.

Wady: Niewiele, praktycznie tylko to, że nie można grać na konsoli.

Xbox Game Pass Standard

Xbox Game Pass Standard to abonament stworzony z myślą o użytkownikach Xbox Series X|S oraz Xbox One, którzy chcą mieć stały dostęp do szerokiej gamy gier bez konieczności ich kupowania na własność. W ramach jednej subskrypcji gracze mogą pobierać i uruchamiać setki tytułów, obejmujących zarówno największe hity AAA, jak i ambitne produkcje niezależne. Oferta jest niezwykle dynamiczna — regularnie pojawiają się nowe gry, a katalog obejmuje zarówno starsze klasyki, jak i zupełnie świeże premiery.

To idealna opcja dla osób, które nie chcą przepłacać za pojedyncze tytuły, a zamiast tego wolą mieć stały dostęp do rosnącej biblioteki wysokiej jakości gier. Dodatkowo w ramach Game Pass dostępne są tytuły od innych dużych wydawców, takich jak Bethesda, EA czy Ubisoft, co czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną.

Wady: Tylko konsole, zatem na PC nie pogramy, nie ma też gier na premierę.

Xbox Game Pass Ultimate – najlepsze na koniec!

Xbox Game Pass Ultimate to coś więcej niż zwykły abonament — to przepustka do gigantycznego świata gier, dostępnego niemal wszędzie i o każdej porze. W jednej subskrypcji łączy w sobie bibliotekę Game Pass na konsolach, PC oraz chmurze, a do tego dorzuca Xbox Game Pass Core (czyli dostęp do rozgrywki online na konsoli) i dodatkowe bonusy, takie jak ekskluzywne rabaty czy darmowe pakiety w grach. Ultimate sprawia, że niezależnie od tego, czy siedzisz wygodnie przed telewizorem, grasz na laptopie, czy chwytasz za smartfona w podróży — twoje ulubione tytuły zawsze masz pod ręką.

Oczywiście najważniejszym elementem tej topowej subskrypcji pozostają gry na premierę. W ostatnim czasie nowinek było całej mnóstwo, a wystarczy przytoczyć tylko Atomfall, South of Midnight czy Clair Obscur: Expedition 33. Więcej o nowinkach i zaletach subskrypcji jako całości przeczytacie tutaj. Tymczasem ja jedynie dopowiem, że wszelkie premiery od studiów z rodziny Xboksa (o, na przykład nadchodzący DOOM) macie w cenie abonamentu Ultimate. Bez dodatkowych dopłat, kosztów i tym podobnych. Już pierwszego dnia możecie je pobrać na PC lub konsolę i cieszyć się graniem bez wydawania setek złotych.

Wady: Praktycznie brak, choć ewentualnie może to być cena, bo nie jest to najtańsza opcja.

Kup sobie abonament – jest dostępny tanio

Gdzie najlepiej kupić abonament Microsoftu? Opcji jest wiele. Możecie to zrobić w sieci, w apce, czy na konsoli. Można też skorzystać z ofert w sklepach, jak te poniżej. Są one w niższych cenach niż te sugerowane i pozwolą nam zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych.

Co najważniejsze, wszystkie te oferty da się wykorzystać w Polsce. Nie musicie używać VPN ani innych sztuczek. To proste, szybkie i bezpieczne.

Źródło: Opracowanie własne