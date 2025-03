Jedna z najbardziej kasowych gier sportowych w historii już dostępna w Xbox Game Pass

Od dziś subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate mogą cieszyć się grą EA Sports College Football 25, która została dodana do katalogu usług. Tytuł jest dostępny również poprzez EA Play, co pozwala graczom na korzystanie z niego na różnych platformach. Dzięki temu możecie sporo oszczędzić, bo przecież nie trzeba już kupować samej gry, a wystarczy skusić się na abonament. A właśnie – a jak na tym oszczędzić? To bardzo proste.

Wielka premiera dla fanów sportu w Xbox Game Pass

EA Sports College Football 25 to powrót do serii gier sportowych koncentrujących się na futbolu uniwersyteckim, oferując graczom możliwość rywalizacji drużyn akademickich w realistycznie odwzorowanych stadionach i z autentycznymi zespołami.​ Ja wiem, że dla przeciętnego polskiego gracza nie brzmi to jakoś szczególnie imponująco, ale wierzcie mi – w Stanach ten sport to prawie jak religia.

Gra odniosła ogromny sukces komercyjny, stając się najlepiej sprzedającą się grą sportową w historii Stanów Zjednoczonych (ze względu na przychody). Według danych z listopada 2024 roku, College Football 25 przewyższyło wcześniejsze rekordy sprzedaży ustanowione przez tytuły takie jak NBA 2K21.

Dodanie EA Sports College Football 25 do Xbox Game Pass to doskonała okazja dla fanów futbolu amerykańskiego, by bez dodatkowych kosztów zanurzyć się w uwielbianą przez wielu graczy atmosferę rywalizacji na najwyższym poziomie uniwersyteckim. A nawet jeśli nie czujecie tego samego, co fani tego sportu ze Stanów – być może i tak warto sprawdzić, o co w ogóle w tym chodzi?

Źródło: Xbox Store / Operation Sports