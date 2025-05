Dwie fantastyczne nowości już dostępne w Xbox Game Pass

Dwie nowe gry właśnie dołączyły do Xbox Game Pass – i to w zupełnie różnych klimatach. Od wczoraj abonenci mogą sprawdzić Revenge of the Savage Planet oraz Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Microsoft wzbogacił bibliotekę Game Pass o dwie świeże pozycje – każda z nich oferuje coś zupełnie innego. Pierwsza to kontynuacja kolorowego sci-fi w stylu eksploracyjno-przygodowym, druga – klasyczna bijatyka z udziałem znanych na całym świecie żółwi ninja.

Kosmiczna zemsta i walka o Nowy Jork w Xbox Game Pass

Revenge of the Savage Planet to sequel znanej przygodówki, który wrzuca graczy w jeszcze bardziej kolorowy i chaotyczny świat pełen dziwacznych stworzeń oraz obcych planet. Tym razem wcielamy się w postać porzuconą przez korporację, która wcześniej wysłała nas na badania odległych światów. Celem jest nie tylko przetrwać, ale też odkryć sekrety czterech nowych planet i – jak sugeruje tytuł – zemścić się na tych, którzy nas zostawili. Gra oferuje tryb solo i kooperację, a jej oprawa wizualna znów przyciąga okiem. To propozycja dostępna dla subskrybentów Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass na Xbox Series X/S, PC i w chmurze.

Revenge of the Savage Planet (PC, chmura, Xbox Series X/S)

(PC, chmura, Xbox Series X/S) Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (PC, chmura, konsole)

Z kolei Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed to tytuł stworzony z myślą o fanach uwielbianych bohaterów. Leonardo, Donatello, Michelangelo i Raphael wracają, by stawić czoła nowej mutagenicznej pladze zagrażającej Nowemu Jorkowi. W grze nie zabraknie znanych twarzy – wspierać nas będą Master Splinter i April. To klasyczny beat ’em up z widokiem z boku, z kampanią dla jednego gracza oraz trybem kooperacji.

Obie gry różnią się tempem i stylem, ale razem tworzą ciekawy pakiet na majowe wieczory. Niezależnie od tego, czy masz ochotę na eksplorację egzotycznych światów, czy kopanie tyłków mutantów na ulicach Nowego Jorku – wybór należy do ciebie.

Źródło: TrueAchievements