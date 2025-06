6 gier znika dziś z katalogu Xbox Game Pass

Xbox Game Pass żegna się dziś z sześcioma różnymi grami. Na liście m.in. Journey to the Savage Planet.

Koniec kolejnego miesiąca oznacza, niestety, pożegnanie kolejnej partii gier w katalogu Xbox Game Pass. Dziś, czyli 30 czerwca, z usługi zniknie sześć tytułów, w tym dwa klasyki od Image & Form: SteamWorld Dig oraz jego sequel. To oczywiście nie wszystkie gry, jakie znalazły się w zestawieniu.

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny; może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Xbox Game Pass traci dzisiaj 6 gier

Oprócz klasyków usługę opuszczą także Journey to the Savage Planet, Arcade Paradise, Robin Hood: Sherwood Builders oraz My Friend Peppa Pig – najbardziej „przyjazna” z całej grupy, idealna do szybkiego nabicia osiągnięć. Najdłużej dostępna była My Friend Peppa Pig, która spędziła na Game Passie niemal trzy lata. Z kolei SteamWorld Dig i Dig 2 dołączyły w czerwcu 2024 i cieszyły się popularnością wśród fanów gier indie. Ci, którzy chcą nadrobić zaległości, mają jeszcze kilka godzin na rozegranie mniejszych tytułów – choć pełne ukończenie ich może być trudne w tak krótkim czasie.

Warto przypomnieć, że kilka z tych gier można teraz nabyć z 20% zniżką. Dotyczy to m.in. Arcade Paradise i Peppy, a SteamWorld Dig dostępny jest w promocji jako część pakietu ze SteamWorld Build. Chociaż odejścia, jak zawsze, rozczarowują, w czerwcu tak czy siak dołączyło więcej gier, dzięki czemu bilans jest ostatecznie dodatni. W czerwcu subskrybenci otrzymali łącznie 16 nowych gier, a dziś do katalogu dodano Call of Duty: WW2.

Zestawienie prezentuje się więc następująco:

Arcade Paradise

Journey to the Savage Planet

My Friend Peppa Pig

Robin Hood: Sherwood Builders

SteamWorld Dig

SteamWorld Dig 2

Źródło: GameRant