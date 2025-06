Jeśli masz Xbox Game Pass, szykuj miejsce na dysku – dzisiaj do usługi trafiają trzy mocne tytuły. Dwie premiery prosto z pieca i jeden hit, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Microsoft udowadnia, że lato w Game Passie może być naprawdę gorące. A to dopiero czerwiec!

Nowości w abonamencie Xbox Game Pass

Wake. Remedy powraca do swojego tajemniczego uniwersum i dorzuca coś, co pachnie science fiction, mistyką i świetnie zaprojektowaną akcją. Co ciekawe, gra debiutuje jednocześnie w Game Passie i PS Plusie – więc fani mogą wybrać swoją platformę, a serwery raczej nie będą świecić pustkami. Druga nowość to Lost in Random: The Eternal Die – klimatyczna, trochę zakręcona przygodówka z rzutem kością w tle. Twórcy z Thunderful Development stworzyli coś, co wygląda jak połączenie Burtonowskiej estetyki z przygodą w stylu Alice: Madness Returns. Premiera od razu w Game Passie? Bierzemy.

A na deser? Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Jeśli masz sentyment do starych platformówek, a ostatnią część Crasha przegapiłeś, teraz masz idealną okazję, by nadrobić. Dynamiczna, kolorowa, wymagająca – i absolutnie grywalna.

Dzisiaj w abonamencie:

FBC: Firebreak – nowy rozdział w świecie Control

– nowy rozdział w świecie Control Lost in Random: The Eternal Die – baśniowa przygoda z twistem

– baśniowa przygoda z twistem Crash Bandicoot 4: It’s About Time – klasyk w nowoczesnym wydaniu

Wszystko dostępne na konsolach, PC i w chmurze – bez dopłat, bez kombinowania. Jeśli jesteś w Game Passie, dzisiaj masz co robić.

Dajcie znać, które z gier zamierzacie przetestować jako pierwsze!

