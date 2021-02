Aktualizacja Xbox Game Pass dodaje do usługi kilka głośnych produkcji

Microsoft ponownie zaktualizował Xbox Game Pass. Tym razem usługa wzbogaci się o kilka głośnych produkcji. Każdy znajdzie coś dla siebie.

W zeszłym roku doczekaliśmy się prawdziwej eksplozji popularności Game Passa. Microsoft zanotował rekordową liczbę użytkowników, a to dopiero początek.

Oczywiście pomogła w tym premiera nowych konsol i fakt, że nie ma na nich zbyt wielu świeżych produkcji. Gracz to w końcu gracz i musi coś odpalić na nowiutkim sprzęcie. Game Pass to idealna propozycja dla osób, które chcą nadrobić klasyki ze stajni Microsoftu.

Xbox Game Pass wzbogaca się o sporo hitów

Na blogu Xbox pojawiło się podsumowanie najnowszej aktualizacji usługi. Tym razem dostaniemy mniej indyków, a więcej sporych hitów. Znajdzie się coś dla fanów soulslike’ów, erpegów, gier wyścigowych i kosmicznych symulatorów.

Oto lista gier, które trafią do Game Passa do końca miesiąca:

Code Vein – PC – 18 luty

Pillars of Eternity 2: Deadfire Ultimate Edition – xCloud i konsole – 18 luty

Wreckfest – xCloud, konsole i PC – 18 luty

Killer Queen Black – xCloud i konsole – 23 luty

Dirt 5 – xCloud, konsole i PC – 25 luty

Elite Dangerous – konsole – 25 luty

Superhot: Mind Control Delete – PC – 25 luty

Jeśli lubicie staroszkolne gry RPG, to koniecznie ograjcie Pillars of Eternity 2. To wyjątkowo udana produkcja, która wciągnie Was na długie godziny i przypomni czasy świetności klasycznych erpegów.

Dodatkowo zdecydowanie warto sprawdzić Superhot: Mind Control Delete. To polski tytuł, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Nietypowa strzelanka, w której czas płynie tylko podczas poruszania się postacią to jedna z najbardziej oryginalnych propozycji dostępnych w Game Passie.

Fani gier wyścigowych z pewnością sięgną też po Dirt 5. Co więcej, jeśli wolicie szybką i niebezpieczną jazdę, to polecam obadać też Wreckfest. Nie zawiedziecie się.

Na dokładkę zostawiamy Elite Dangerous. To zdecydowanie tytuł nie dla każdego, ale osoby, którym niestraszny jest wysoki próg wejścia do kosmicznego świata spędzą z grą długie i przyjemne godziny.

Lepiej szybko ograjcie te tytuły z Xbox Game Pass

Oczywiście z każdymi nowościami przychodzi czas, kiedy posiadacze Game Passa muszą pożegnać się z paroma tytułami. Abonament wkrótce opuści sporo dobrych gier.

Niedługo z usługi znikną następujące produkcje:

Dirt 4 – 24 luty

Momodora: Reverie Under the Moonlight – 28 luty

Mother Russia Bleeds – 28 luty

Oxenfree – 28 luty

The Jackbox Party Pack 4 – 28 luty

Vambrace: Cold Soul – 28 luty

Jeśli chcecie zaoszczędzić na Game Passie, to obserwujcie nasz dział z promocjami. Co jakiś czas podrzucamy tam ciekawe oferty na abonament Microsoftu.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.