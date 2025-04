Xbox Game Pass traci wkrótce kilka świetnych tytułów, więc radzę je nadrobić

To nie jest drill – Xbox Game Pass znów robi porządki i 30 kwietnia z biblioteki zniknie aż sześć gier. Jeśli więc macie zaległości, teraz jest ostatni dzwonek, żeby je nadrobić. Z serwisu zostają usunięte: Have A Nice Death, Kona 2: Brume, Sniper Elite 5, The Last Case of Benedict Fox, Thirsty Suitors oraz The Rewinder. Wszystkie dostępne są na konsolach, PC i w chmurze – więc nie ma wymówek, że „nie miałem jak zagrać”. No a przecież abonament możecie też kupić w niższych cenach!

Xbox Game Pass – gry dostępne tylko do 30 kwietnia 2025:

Have A Nice Death (PC, konsole, Chmura)

(PC, konsole, Chmura) Kona 2: Brume (PC, konsole, Chmura)

(PC, konsole, Chmura) Sniper Elite 5 (PC, konsole, Chmura)

(PC, konsole, Chmura) The Last Case of Benedict Fox (PC, konsole, Chmura)

(PC, konsole, Chmura) Thirsty Suitors (PC, konsole, Chmura)

(PC, konsole, Chmura) The Rewinder (PC, konsole, Chmura)

Szczególnie może boleć strata Sniper Elite 5, bo to kawał solidnej strzelanki z kultowym slow-mo ukazującym rozrywane narządy wrogów. Ale jeśli wolicie coś bardziej oryginalnego, to macie Have A Nice Death – roguelike z pracującą na etacie Śmiercią. Z kolei Kona 2: Brume oferuje mroźny klimat i tajemniczą fabułę, idealną na jedno lub dwa popołudnia.

Dla tych, co lubią dziwactwa i eksperymenty narracyjne, na pewno warto jeszcze spojrzeć na The Last Case of Benedict Fox i Thirsty Suitors. Obie gry mają nietypową stylistykę i próbują nieco namieszać w swoich gatunkach. No i The Rewinder – chińska przygodówka z mechaniką cofania czasu – nie jest może najbardziej rozpoznawalna, ale ma swoją bazę fanów i bardzo przyjemny klimat.

Jak zwykle, gry można kupić z rabatem, zanim wylecą z Game Passa, więc jeśli któraś wyjątkowo przypadła wam do gustu – to ostatnia szansa, by ją zatrzymać na dłużej.

