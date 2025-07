Xbox Game Pass ma kolejne nowości, które koniecznie musicie nadrobić

Microsoft nie czekał długo z pierwszymi prezentami na początek lipca. Gracze korzystający z Xbox Game Pass mogą już dziś wskoczyć do dwóch zupełnie różnych światów, w tym jednej z najlepszych przygodówek ostatnich lat i mrocznej platformówki z klimatem grozy.

Zaznaczamy, że pierwszy produkt z powyższej listy, czyli 1-miesięczny abonament Game Pass Ultimate, nie jest kumulatywny; może być wykorzystany tylko na kontach bez aktywnej subskrypcji Game Pass Ultimate.

Xbox Game Pass z nowościami od 1 lipca

Rise of the Tomb Raider

Little Nightmares II

Od 1 lipca abonenci Game Pass Ultimate, PC Game Pass i Game Pass Standard mają dostęp do Rise of the Tomb Raider. To druga część współczesnej trylogii z Larą Croft w roli głównej. Rebooty chwalono za emocjonującą fabułę, ciekawe zagadki i świetne tempo. Co ważne, Microsoft wrzucił do katalogu całą trylogię. Można więc przeżyć wszystkie trzy przygody z rzędu, od momentu, gdy Lara stawia pierwsze kroki jako poszukiwaczka przygód, aż po finałowy rozdział.

Dla tych, którzy wolą bardziej duszny klimat, przygotowano coś innego. Do usługi trafiło też Little Nightmares II, wyjątkowa platformówka z elementami horroru. Gra zadebiutowała w 2021 roku i zdobyła uznanie graczy oraz recenzentów. Teraz wraca do katalogu w idealnym momencie, bo jej trzecia część pojawi się na rynku już 10 października. To świetna okazja, by nadrobić poprzednie wydarzenia i zanurzyć się w mrocznym, niepokojącym świecie tej serii.

Oba tytuły dostępne są na konsolach Xbox, komputerach oraz w chmurze. To oznacza, że niezależnie od sprzętu każdy abonent Game Pass może ruszyć w jedną z dwóch (albo obie) przygód. Microsoft po raz kolejny udowadnia, że wie, jak dobrze rozpocząć miesiąc. A to przecież dopiero początek lipcowej oferty.

Źródło: Xbox