Xbox Game Pass w lipcu zachwyci hitami. Wstępna lista gier powoduje opad szczęki

Jeśli liczyliście na spokojniejszy miesiąc po intensywnej końcówce czerwca, to… zapomnijcie. Xbox Game Pass znowu przyciąga uwagę konkretną ofertą. Już poznaliśmy siedem pierwszych gier, które zasilą katalog w lipcu, i wszystko wskazuje na to, że będzie co ogrywać – i to na długo.

Xbox Game Pass na lipiec 2025 – wstępna lista gier:

01.07 – Little Nightmares 2

01.07 – Rise of the Tomb Raider

11.07 – Tony Hawk’s Pro Skater 3+4

22.07 – Abiotic Factor

23.07 – Wheel World

24.07 – Wuchang: Fallen Feathers

29.07 – Grounded 2 (Early Access)

Zaczynamy z przytupem: już 11 lipca w Game Passie zadebiutuje Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. To długo wyczekiwany remaster, który ma szansę nie tylko przypomnieć klasykę, ale i zdobyć nowych fanów. A to dopiero początek! Pod koniec miesiąca do usługi trafi Grounded 2 w wersji Early Access. Nowa odsłona popularnego survivalu od Obsidianu to kolejna gra first-party od Microsoftu w tym miesiącu.

Ale nie tylko znane marki robią robotę. Do biblioteki trafi też zupełnie nowy soulslike Wuchang: Fallen Feathers, który już teraz zapowiada się na jeden z największych debiutów okresu wakacyjnego. To może być jeden z czarnych koni tego lata. Microsoft dorzuca też kilka sprawdzonych hitów. Już 1 lipca zagramy w Little Nightmares 2 i Rise of the Tomb Raider, a później pojawią się również Abiotic Factor oraz Wheel World.

Trzeba przyznać, że lipcowa oferta Game Passa świetnie balansuje między klasykami, nowościami i mocnymi premierami. Jeżeli taka linia zostanie utrzymana, kolejne miesiące też zapowiadają się konkretnie.

