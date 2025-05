Xbox Free Play Days: trzy gry za darmo na weekend (15–18 maja)

Nowe gry za darmo z Xbox Free Play Days

Jeśli jesteś subskrybentem Xbox Game Pass (Core, Standard lub Ultimate), to od teraz aż do niedzieli, 18 maja wieczorem, możesz spędzić weekend przy grach, które normalnie kosztują, a teraz są do ogrania zupełnie za darmo. Microsoft odpalił kolejną edycję Xbox Free Play Days i tym razem przygotował dla graczy prawdziwie nietypowy zestaw – od finalfantasy’owego absurdu, przez zen w remoncie, aż po… symulator pociągów z Tomkiem i jego przyjaciółmi.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Mroczna, totalnie odjechana interpretacja klasyki Square Enix. To trochę Final Fantasy, trochę Nioh, a trochę mem. Brutalna walka, szalone postacie i jeden cel: zniszczyć Chaos. Serio. Dużo Chaosu.

House Flipper 2

Powrót najspokojniejszego symulatora demolki. Maluj ściany, ustawiaj meble, szoruj kuchnie i zamieniaj rudery w domy marzeń. Idealne, gdy potrzebujesz odpocząć od wybuchów i ciemnych lochów.

Train Sim World 5: Thomas & Friends Edition

Nie żartujemy. Kultowy Tomek i jego lokomotywowi kumple trafiają do świata realistycznych symulatorów. Świetna opcja dla dzieci i… dla dorosłych, którzy nie wstydzą się nostalgii. A przy okazji: nadal można się nauczyć czegoś o prawdziwej kolei.

Wszystkie trzy gry można po prostu przetestować, ale jeśli któraś trafi Ci prosto w serce (albo nie chcesz tracić postępów), to masz też okazję kupić je w promocji. Na ogrywanie ich macie czas do 18 maja – do tego dnia są dostępne za darmo!

Źródło: purexbox.com