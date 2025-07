Zwolnili Cię? Zwróć się o pomoc do AI. Przynajmniej tak radzi producent z Xboksa

Dwa dni temu informowaliśmy Was o masowych zwolnieniach w Microsofcie. Amerykańska korporacja zamknęła studio The Initiative i anulowała między innymi reboot Perfect Dark. Teraz, w cieniu tak trudnego okresu w Xbox Game Studios, jeden z producentów, Matt Turnbull, znalazł się w ogniu krytyki. Wszystko przez to, że zaproponował osobom dotkniętym redukcjami etatów… korzystanie z narzędzi AI w celu lepszego radzenia sobie z sytuacją.

Producent z Xbox radzi zwolnionym pracownikom skorzystanie z AI

Turnbull, znany z pracy przy takich tytułach jak State of Decay 2, Forza Motorsport czy Crackdown 3, opublikował na LinkedIn kontrowersyjny post. Napisał w nim, że że sztuczna inteligencja – np. ChatGPT czy Copilot – może pomóc w takich kwestiach jak planowanie kariery, networking czy też, jak to elokwentnie nazwał, uzyskanie „emocjonalnej przejrzystości”. W jednym z przykładów zaproponował prompt: „Mam problem z syndromem oszusta po zwolnieniu. Pomóż mi spojrzeć na to z innej perspektywy i przypomnieć sobie, w czym jestem dobry”.

W internecie, oczywiście, nic nie ginie. Choć wpis został bardzo szybko usunięty, jego treść została zarchiwizowana i rozpowszechniona w mediach społecznościowych. Reakcje, jak nietrudno się domyślić, były zdecydowanie negatywne. Eric Smith, producent w Zenimax Online dotknięty zwolnieniem, napisał krótko: „Na miłość boską, wyczuj sytuację”. Projektant gier, Paul Murphy, dodał: „Wiem, że chcesz pomóc, ale co to w ogóle ma być? Zatrudnialiście tych ludzi. Pokaż im przynajmniej szacunek, zakładając, że sami potrafią napisać swoje CV.”

Sytuacja jest tym bardziej kontrowersyjna, że – według doniesień – gigantyczne inwestycje Microsoftu w AI miały być jedną z przyczyn fali zwolnień, która objęła nawet 9000 pracowników.

Źródło: VideoGamesChronicle