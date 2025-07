Prawie jak Wipeout na PC! Nowa gra za darmo na Steam dla fanów wyścigów

Na Steam wylądowała właśnie nowa gra za darmo. To świetne i futurystyczne wyścigi, wprost idealne dla fanów m.in. serii Wipeout. Pobierzecie to już teraz.

Radial Overdrive to nowa gra za darmo na Steam

Radial Overdrive to darmowa, retro-futurystyczna gra wyścigowa dostępna na Steamie, która łączy prędkość, adrenalinę i mechanikę rogue-lite w jedną, nieprzewidywalną mieszankę. Wsiadasz do zaawansowanego technologicznie pojazdu unoszącego się nad ziemią i rzucasz się w pędzącą przez neonowe miasto trasę, gdzie każdy zakręt może być ostatnim. To nie tylko wyścig, ale i pokaz dla elit, które patrzą z góry i decydują, kto dostarczy im wystarczająco dużo emocji. By nie wylecieć z gry… na dobre.

Świat Radial Overdrive to brutalna przyszłość zbudowana na kontrastach: mroczne, klaustrofobiczne dolne dzielnice ścierają się z kolorowym, bogatym szczytem miasta. Każdy przejazd to nowe wyzwanie, a każda decyzja. Czy ulepszyć pojazd, czy ryzykować dla większej nagrody, może przesądzić o twoim losie. Gra zachwyca stylem, wciąga klimatem i nie daje chwili wytchnienia. Jeśli lubisz, gdy prędkość spotyka się z taktyką i ciągłym napięciem, Radial Overdrive to jazda, z której nie będziesz chciał wysiadać.

Źródło: Steam