Nowa wyprzedaż na gry na PS4 i PS5 wystartowała. Obniżki nawet na największe hity

Jeśli już mowa o dobrych ofertach, zanim przejdziemy do szczegółów obecnej wyprzedaży w PS Store, warto rozważyć możliwość kupienia tych gier jeszcze taniej. Da się bowiem zaoszczędzić dwa razy, o ile tylko wiecie, jak. Na szczęście nie jest to żadna skomplikowana wiedza, bo wystarczy zaopatrzyć się w przecenione kody doładowujące do PlayStation Store w Instant-Gaming. W ten sposób zgarniecie daną produkcję tak naprawdę przecenioną dwukrotnie.

Dealmania rozpoczęła się w oficjalnym sklepie PlayStation, co oznacza kolejne promki na gry. Wśród nich warto wymienić kilka tańszych tytułów first-party jak choćby przygodę Sackboya czy The Last of Us. Taniej da się kupić również mnóstwo głośnych i popularnych gier. Zaoszczędzicie między innymi na Lords of the Fallen czy EA Sports FC 25. Jest tego sporo, a oficjalną stronę wyprzedaży znajdziecie tutaj.

Wybraliśmy dla Was również kilka najciekawszych oferty. Na co zwrócić uwagę? Z pewnością na dowolną z poniższych gier, o ile jeszcze nie mieliście okazji w nie zagrać. Teraz macie idealny moment na nadrobienie zaległości!

Wyprzedaż w PS Store – wybrane gry taniej:

Trochę tego jest, ale to tak naprawdę jedynie czubek góry lodowej wszystkich tych promocji. Jeśli więc zależy Wam na tym, aby nie wydawać na dobre gry nawet po 300 złotych, powinniście rozejrzeć się po cyfrowych półkach PS Store.

