Wielkie pożegnanie słynnego komunikatora. Microsoft wysyła Skype na emeryturę

Po ponad 22 latach, Microsoft oficjalnie ogłosił, że Skype idzie na emeryturę. Przedstawiciele amerykańskiej korporacji opublikowali wpis na blogu, w którym wyjaśniają, iż legendarny już komunikator zasąpi darmowa wersja Microsoft Teams dla użytkowników prywatnych.

Skype odchodzi na emeryturę. Microsoft wydał oświadczenie

Skype zostanie wyłączony już niedługo, bo 5 maja 2025 roku. Jego dotychczasowi użytkownicy otrzymali więc 60 dni na to, aby zmienić platformę. Zgodnie z oficjalnymi informacjami, nie trzeba będzie nigdzie zakładać nowego konta. Firma zadbała o to, aby wystarczyło zalogowanie się w aplikacji Teams. To spowoduje automatyczne przeniesienie historii rozmów, kontaktów oraz wszelkich czatów grupowych.

Chociaż we wpisie jest mowa o tym, że Skype będzie „wycofany”, nie wiemy jeszcze dokładnie, co to w pełni oznacza. Nie ma bowiem informacji na temat tego, czy będzie wciąż można korzystać z aplikacji lub wysyłać jakieś wiadomości, czy po prostu nie będzie w ogóle można jej pobrać.

Bezpłatne konto Teams umożliwia prowadzenie rozmów grupowych do 60 minut jednocześnie z maksymalnie 100 uczestnikami. Korporacja zaznaczyła, że nie przewiduje zwolnień. Rozwojem platformy Teams zajmie się zespół odpowiedzialny za Skype’a, wprowadzając nowe funkcje i innowacje, między innymi związane ze sztuczną inteligencją. Stopniowo wycofywane są jednak możliwości wykonywania połączeń międzynarodowych oraz krajowych.

