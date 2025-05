Wiedźmin 4, woke i Ciri – pora na książki

„Jeśli uważasz, że to woke, przeczytaj te cholerne książki” — rzucił z typową dla siebie bezpośredniością. Jak podkreśla, Ciri to nie wymyślony na potrzeby współczesnych trendów pomysł. To bohaterka z krwi i kości, obecna w sadze Sapkowskiego od początku i wielokrotnie stawiana w centrum opowieści.

Cockle nie ma też wątpliwości co do jednego: czas Geralta dobiegł końca. „Nie możesz mieć Geralta w każdej grze po wieczność. Jego historia zakończyła się pięknie w Blood and Wine. Pozwólmy mu odejść z klasą” — powiedział. Zaznaczył przy tym, że Geralt nadal pojawi się w grze Wiedźmin 4, ale jego miejsce jako głównego bohatera zajmuje teraz ktoś inny. I słusznie.

Choć niektórzy fani wskazują, że Ciri nigdy formalnie nie została wiedźminką, bo nie przeszła Próby Traw, prawda jest taka, że od dawna była gotowa przejąć pałeczkę. Jej relacja z Geraltem, doświadczenie, moc i charakter czynią ją naturalną kontynuatorką wiedźmińskiej tradycji — nawet jeśli idzie własną drogą. A jeśli komuś przeszkadza, że główną postacią będzie kobieta, to, jak mówi Cockle, problem nie leży w grze — tylko w czytaniu ze zrozumieniem.

