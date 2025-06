Wiedźmin 4 – CDPR stawia na konsole. PC na dalszym planie?

Według najnowszych informacji studio CD Projekt RED myśli przede wszystkim o konsolach w przypadku gry Wiedźmin 4. Co to oznacza dla PC?

Przedstawiciele polskiego studia CD Projekt RED udostępnili nowe informacje na temat postępów w pracach nad nadchodzącą grą Wiedźmin 4 (wcześniej znaną pod kodową nazwą Projekt Polaris). To, co może okazać się dla wielu niespodzianką, to fakt, iż najnowsze informacje mogą nieco zaniepokoić użytkowników komputerów osobistych. W najnowszym wywiadzie dla redakcji Digital Foundry wiceprezes ds. technologii w studio, Charles Tremblay, ujawnił, że tym razem twórcy stawiają na podejście console-first.

Wiedźmin 4 to gra “console-first”. Co to oznacza?

Tak naprawdę za to podejście można poniekąd winić Cyberpunka 2077. W dniu debiutu na konsolach poprzedniej generacji wypadł on bardzo słabo. Nic więc dziwnego, że CD Projekt RED chce uniknąć powtórki tego niezwykle nieciekawego scenariusza i zapewnić, że czwarta część Wiedźmina będzie od początku działać płynnie na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Podejście console-first oznacza, że CD Projekt RED postanowił najpierw skupić się na wersjach konsolowych. Co to z kolei może oznaczać dla pecetowców?

Warto zaznaczyć, że gra powstaje na silniku Unreal Engine 5. Studio już teraz testuje, jak osiągnąć 60 klatek na sekundę przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu detali na konsolach. Choć podejście to może oznaczać kompromisy dla wersji PC, twórcy nie rezygnują z ambicji technologicznych. Wciąż nie znamy daty premiery Wiedźmina 4, ale studio zapewnia, że intensywne prace zmierzają w dobrym kierunku.

Oczywiście, dla graczy konsolowych jest to bardzo dobra wiadomość. Nowy Wiedźmin powinien być na tych platformach dopracowany już od dnia premiery. Dla pecetowców? Cóż, pozostaje mieć nadzieję, że optymalizacja w tym obszarze nie zostanie ostatecznie zaniedbana.

