Wiedźmin 4 inspirowany dwoma wielkimi hitami RPG

CD Projekt RED patrzy na Kingdom Come i Baldur’s Gate 3. Wiedźmin 4 idzie w stronę większego realizmu i bardziej systemowej rozgrywki.

Gdy CD Projekt RED oficjalnie zaprezentowało pierwsze ujęcia technologiczne Wiedźmina 4, gracze dostali jasny sygnał. Wiedza, że studio szykuje coś naprawdę dużego. W tle tech dema trwały jednak rozmowy o tym, czym właściwie będzie ta nowa odsłona i jak zmieni się podejście twórców do RPG. Teraz poznaliśmy konkrety.

RPG nowej generacji? Wiedźmin 4 inspirowany najlepszymi

W rozmowie z redakcją PC Gamer Adam Badowski i Michał Nowakowski z CDPR potwierdzili, że Wiedźmin 4 będzie próbą pogodzenia klasycznych wartości studia z nowoczesnymi trendami w RPG-ach. Jasno wskazali na Kingdom Come: Deliverance 2 jako tytuł, który mocno ich inspiruje, nie tyle fabularnie, ile pod względem systemów i poziomu immersji. Badowski przyznał, że uwielbia „symulacyjność” i dowolność w kształtowaniu świata, które oferuje gra Warhorse Studios. I dokładnie w tę stronę zamierzają pójść Redzi.

Nie oznacza to jednak pełnego skrętu w stronę „symulatora średniowiecza”. Studio nadal stawia na wyrazistych bohaterów i nieliniową narrację, z całą jej ciężkością, sprzecznościami i wyzwaniami projektowymi. Dla CDPR historia i immersja muszą współgrać z wolnością wyboru i sandboxową strukturą świata. A to wcale nie takie łatwe do osiągnięcia.

Choć twórcy z uwagą obserwują też sukces Baldur’s Gate 3, jasno podkreślają, że to zupełnie inny typ gry. Larian zrobił RPG turowego, mocno osadzonego w mechanikach klasycznych gier fabularnych. CDPR idzie inną ścieżką; zamiast turowego systemu, znów postawi na bardziej „filmową” narrację i rozbudowaną eksplorację. Baldur’s Gate 3 inspirował, ale Wiedźmin 4 nie zamierza być jego kopią.

To wszystko oznacza, że czwarta część przygód z wiedźmińskiego uniwersum nie będzie po prostu „Wiedźminem 3 z ładniejszą grafiką”. CDPR ma ambicję nie tylko dogonić konkurencję, ale też wyznaczyć nowy standard w otwartoświatowych RPG. Jak to wyjdzie? Przekonamy się dopiero w kolejnych latach.

Źródło: PC Gamer