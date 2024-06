Wiedźmin 3 na PlayStation 6? Tak mógłby wyglądać

Miłośnicy Wiedźmina 3: Dziki Gon mają powody do świętowania. Do sieci trafił materiał wideo, który pokazuje produkcję CD Projekt RED po modyfikacjach i na bardzo wydajnym sprzęcie.

Zacznijmy od komputera, którego każdy gracz mógłby pozazdrościć. Otóż Digital Dreams, które odpowiada za poniższy filmik oraz nową modyfikację, ma sprzęt o następujących parametrach: GeForce RTX 4090, Ryzen 9 7950x, Kingston Fury 6000 Hz i kilka innych „bajerów” (pełna lista pod filmikiem). Spece z powyższego kanału, zaaplikowali w Wiedźminowi nowy mod „ReShade preset” (i prawdopodobnie kilka innych), który sprawia, że przygody Geralta z Rivii wyglądają lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki temu gra, która zadebiutowała w 2015 roku, otrzymuje nową warstwę graficzną. Czy tak mógłby wyglądać Wiedźmin 3 na PlayStation 6? Tego sobie i Wam życzymy!

Ultra realistyczna grafika

„Next-genowy” mod, stworzony przez Digital Dreams i dostępny do pobrania dla graczy PC, wprowadza oszałamiające ulepszenia graficzne. Dzięki tej modyfikacji (przy mocnym sprzęcie), świat Wiedźmina nabiera nowego życia, oferując niesamowitą jakość tekstur, realistyczne oświetlenie i szczegółowe modele postaci oraz otoczenia.

Zachwyt graczy i społeczności modderów

Modyfikacja, która została pokazana na kanale YouTube Digital Dreams, szybko zdobyła uznanie wśród społeczności graczy. Komentarze pełne zachwytu nad nowym wyglądem gry świadczą o tym, jak bardzo oczekiwany był to mod. Jeden z użytkowników, @tomorpedreiro3032, napisał: „Co za piękno”, co doskonale oddaje ogólną reakcję fanów. Wiele osób wyraża również żal, że konsole obecnej generacji, takie jak PlayStation 5, nie są w stanie dorównać jakości graficznej osiągniętej dzięki tej modowi na PC.

Wymagania sprzętowe i dostępność

Chociaż „next-genowy” mod oferuje niesamowite ulepszenia, nie jest pozbawiony wyzwań. Aby cieszyć się nową jakością grafiki, gracze muszą dysponować bardzo wydajnym sprzętem komputerowym, który poradzi sobie z tak zaawansowanymi efektami. Mimo to, dla tych, którzy posiadają odpowiednie komputery, nowa wersja Wiedźmina 3 jest dostępna do pobrania za darmo, co z pewnością jest wielkim plusem.

Źródło: Gamingbible, Ko-fi.com