Wiedźmin 3 ma otrzymać nowe, fabularne DLC w 2026 roku

Wiedźmin 3: Dziki Gon w tym roku obchodzi swoje 10-lecie, a CD Projekt RED zaskoczyło graczy, ogłaszając m.in. wsparcie dla modów na konsolach oraz nadchodzącą funkcję cross-platformowej obsługi modów. Jak się okazuje, to może nie być koniec niespodzianek.

Wiedźmin 3 w ujęciu Fool’s Theory

Według informacji podanych przez polskich podcasterów Rock i Boris, CD Projekt RED szykuje kolejne rozszerzenie do Wiedźmina 3. Trzecie DLC ma zadebiutować w 2026 roku, choć nie będzie tworzone bezpośrednio przez CDPR. Zamiast tego prace powierzono studiu Fool’s Theory, założonemu przez byłych deweloperów Dzikiego Gonu, w tym Kubę Rokosza, jednego z najważniejszych projektantów zadań z oryginału. To oni obecnie pracują nad remake’iem “jedynki”.

Z przecieków wynika, że rozszerzenie będzie miało charakter fabularny i może ukazać się po planowanym wprowadzeniu wsparcia dla modów na konsolach. Na razie nie wiadomo, czy DLC będzie darmowe, czy płatne. Trudno też przewidzieć jego rozmiar. Raczej nie należy się spodziewać tak wielkich dodatków jak Serca z Kamienia czy Krew i Wino. Sam stawiałbym raczej, że chodzi o jeden-dwa questy, a nie faktyczny dodatek z całą linią fabularną.

Warto jednak podkreślić, że doniesienia nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone. Do czasu komunikatu od CDPR należy więc traktować je jako dobrze umocnioną, ale wciąż niepewną plotkę. Mimo to, pomysł na jeszcze jedno pożegnanie z Geraltem może wywołać spory entuzjazm. Zwłaszcza jeśli za fabułę odpowiadają ludzie, którzy znają ten świat od podszewki. No i tak nie ma powodów do niepokoju, bo przecież wszyscy czekamy na Wiedźmina 4.

