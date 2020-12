Wiedźmin 3 bez tajemnic. Gracz zajrzał tam, gdzie nie powinien

Pewien ciekawski gracz postanowił sprawdzić, jak przygotowano cutscenki w grze Wiedźmin 3. CD Projekt zastosował kilka interesujących sztuczek.

Choć trzeci Wiedźmin ma na karku już ponad 5 lat, to wciąż kryje przed graczami wiele tajemnic. Produkcja tak zaawansowanej gry stawia przed deweloperami ogrom wyzwań i nie wszystkie jej aspekty da się zrealizować w standardowy sposób.

Youtuber Slippy Slides postanowiłs sprawdzić, jak CD Projekt zrealizował poszczególne momenty fabularne w Dzikim Gonie. Okazuje się, że część z najważniejszych scen to efekt ciekawej improwizacji animatorów i osób odpowiedzialnych za cutscenki.

Tak oto znaczna większość przerywników ukazuje nam tylko to, co twórcy sobie zamierzyli, a część animacji zostaje wstrzymana, jeśli akurat wykracza poza kadr kamery. To raczej standardowe rozwiązanie w produkcji gier wideo, ale efekt uboczny takiego działania jest przekomiczny.

Przykładowo – jedna z początkowych scen gry kończy się ucieczką gryfa z miejsca zdarzenia. W praktyce pozostaje on zawieszony na niebie nad Białym Sadem.

Równie zabawnie prezentuje się zakulisowy rzut oka na sceny z porońcem. Stworek w niektórych przypadkach zostaje zduplikowany, choć graczom będzie dane zobaczyć tylko jednego demona.

Poniżej możecie obejrzeć rzeczony materiał. Ostrzegamy – zawiera on kilka istotnych dla fabuły scen.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.