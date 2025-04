W niemieckim Amazonie taniej niż u nas. Napęd do PS5 za niecałe 375 zł

Polacy, jak powszechnie wiadomo, zarabiają znacznie więcej od Niemców. Dlatego też mimo zmniejszenia oficjalnej detalicznej ceny za napęd do PS5 od Sony u nas nadal kosztuje „po staremu”. Tak – to żart, smutna ironia. Jeśli jednak chcecie skorzystać z nowej, lepszej ceny, bardziej opłaca się zamówić z dostawą z Niemiec, bo i tak zapłacicie mniej w złotówkach. Możecie też czekać aż obniżka dotrze i do nas, choć mam przeczucie, że prędzej dostaniemy to PS6.

Dostawa do Polski w wysokości 4,99 euro jest wliczona w powyższą cenę.