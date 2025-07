Roguelike dla fanów karcianek za darmo na Steam

Branża gier ma to do siebie, że codziennie się powiększa. Nowe gry zalewają platformę Steam w tempie co najmniej godnym podziwu, przez co ciężko tam często jest znaleźć coś, czemu warto poświęcić swój cenny czas. Dobra wiadomość jest taka, że my staramy się to robić dla Was, dzięki czemu nie musicie spędzać godzin na poszukiwaniach dobrych i ciekawych darmówek. Dziś przychodzimy do Was z kolejną!

Nowa gra za darmo na Steam. Karciankowy roguelike

Voden’s Job to niewielki, ale za to intensywny deckbuilder z elementami roguelike. Co to w ogóle oznacza? Zacznijmy od podstaw. Gracz ma tutaj tylko siedem rund na przeprowadzenie eksperymentów i zebranie odpowiedniej ilości DNA. Rozgrywka opiera się w dużej mierze na stosunkowo prostych zasadach.

Każda runda eksperymentu polega na zagrywaniu kart Mutacji, które wymagają z kolei użycia kart Oka jako kosztu. W talii pojawiają się również karty Enzymów, które wzmacniają działanie Mutacji i pozwalają tworzyć potężne kombinacje. Całość opiera się natomiast na optymalnym zarządzaniu talią i zasobami DNA, które służą nie tylko do rozwoju, ale też jako waluta w grze.

Gra oferuje w sumie 37 unikalnych kart oraz 5 narzędzi, które są w stanie zmieniać efekty kart. Deweloper postawił głównie na dynamiczną i dość skondensowaną rozgrywkę, z losowymi układami kart. To z kolei sprawia, że Voden’s Job zapewnia dużą regrywalność. Do tego wszystkiego dochodzi pikselowa oprawa graficzna, widowiskowe efekty wizualne oraz klimatyczna ścieżka dźwiękowa.

Źródło: Steam