Prześliczna gra za darmo na PC. To DOGWALK

DOGWALK to krótka, darmowa opowieść o przyjaźni, zimie i… byciu wielkim, futrzastym psem. W tej uroczej grze od Blender Studio wcielasz się właśnie w takiego psiaka, który towarzyszy małemu dziecku podczas spaceru po ośnieżonym, ręcznie wykonanym lesie. Nie ma tu walk, punktów ani stresu. Są tylko ścieżki do odkrycia, bałwan do udekorowania i chwile, które zapadają w pamięć.

To bardziej interaktywna zimowa pocztówka niż typowa gra – wędrujesz po papierowym świecie, który naprawdę wygląda jakby ktoś go wyciął nożyczkami i poskładał z miłością. Możesz pomagać, ciągnąć za sobą dziecko, rozrabiać lub po prostu włóczyć się bez celu. Jak w prawdziwym spacerze – nie chodzi o cel, tylko o wspólne przeżywanie chwili. DOGWALK powstało jako otwarty projekt testowy, ale emanuje sercem i kreatywnością – i to czuć w każdej sekundzie gry. Jeśli masz wolne pół godziny i chcesz je spędzić w pięknym, cichym świecie, gdzie pies jest głównym bohaterem – po prostu zagraj.

DOGWALK to ciepła, zimowa opowieść o przyjaźni i spacerze przez papierowy świat, w której wcielasz się w dużego, kochanego psa towarzyszącego małemu dziecku. Czy warto zagrać? Bez wątpienia tak!

Źródło: Steam