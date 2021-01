Deweloperzy odpowiedzialni za świetne Inside i Limbo pracują nad nowym projektem. W sieci pojawiły się grafiki koncepcyjne i informacje o grze.

Limbo było jednym z pierwszych tak bardzo popularnych tytułów niezależnych. Nietypowa, mroczna platformówka stała się z miejsca dziełem kultowym i przypadła do gustu nie tylko graczom i recenzentom, ale też widzom internetowych twórców.

Inside to kolejne dzieło studia Playdead, które powtórzyło sukces poprzednika i również przyjęło się świetnie. Od premiery gry było dość cicho o kolejnej grze studia i ciężko było określić, na jaki jeszcze pokręcony pomysł wpadną deweloperzy z Playdead.

Studio poszukuje obecnie nowych pracowników, a oferty zamieszczone na stronie zespołu zdradzają, czym będzie jego najnowszy projekt.

Naszym aktualnym projektem jest przygodowa produkcja science-fiction widziana z perspektywy trzeciej osoby i osadzona w odległym zakątku wszechświata. Fragment ogłoszenia Playdead

Dodatkowo ogłoszenia wskazują, że gra powstaje na nieokreślonej wersji silnika Unreal Engine (najpewniej 4), ukaże się na kilku platformach, a za jej wydanie odpowiada Epic Games Publishing.

Tyle informacji póki co musi nam wystarczyć. Jeśli jednak chcecie mieć jakikolwiek pogląd na to, jak będzie wyglądać nowe dzieło twórców Inside, to podzielili się oni kilkoma grafikami koncepcyjnymi. Wygląda na to, że znów otrzymamy bardzo unikatowy produkt.













Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.