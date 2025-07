Jeden z najlepszych FPS-ów na rynku prawie za darmo. 95% pozytywnych ocen

Turbo Overkill to jeden z tych tytułów, które sprawiają, że aż chce się walić heady z piłą w nodze i nie pytać o nic więcej. A teraz ten cyberpunkowy festiwal rzezi można zgarnąć za mniej niż 10 zł.

Jeden z “FPS-ów dekady” mega tanio, promocja na Turbo Overkill

Na Steamie gra i tak jest przeceniona, ale nawet ta obniżka wygląda blado w porównaniu z tym, co odpaliło właśnie Instant-Gaming. Turbo Overkill da się tam dorwać za jedyne 9,21 zł, czyli ponad 88% taniej niż normalnie. To nie są przelewki, bo mówimy o tytule, który zbiera „przytłaczająco pozytywne” opinie (95% recenzji!). Dla porównania na Steam wciąż trzeba zapłacić niemal 60 zł i to w promocji.

Turbo Overkill to połączenie DOOM-a, Quake’a i Duke Nukem 3D, ale podkręcone do granic możliwości. Biegasz po neonowym mieście, masz piłę mechaniczną zamiast nogi, skaczesz po ścianach, wykręcasz turbo czas i zjeżdżasz po przeciwnikach, jakbyś grał w Tony Hawk’s Pro Butcher. Wszystko dzieje się w cyberpunkowym piekle z futurystycznymi bossami, latającymi autami i ulepszeniami, które zbierasz po zabitych przeciwnikach.

Gra oferuje ponad 20 etapów pełnych sekretów i bonusowych aren, a każdy z nich to jazda bez trzymanki. Możesz rozwijać postać, kupować augmenty, zmieniać uzbrojenie i styl gry, a do tego wszystko wygląda świetnie i brzmi równie dobrze. To produkcja dla tych, którzy nie chcą myśleć, tylko siekać, strzelać i ewentualnie potem zainstalować sobie rakiety w łokciach. Ale, żeby nie było, pulpowa fabuła również robi robotę.

Jeśli zawsze marzyłeś, żeby być cybernetycznym Spider-Manem z piłą w nodze, który surfuje po latających samochodach i masakruje zbuntowane AI – Turbo Overkill daje ci to wszystko. I robi to w stylu, który trudno podrobić. A za taką cenę? Po prostu grzech nie wziąć.

Źródło: Opracowanie własne