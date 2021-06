TOP 5 darmowych gier wieloosobowych. Wiele godzin zabawy bez płacenia

Dobra gra wideo nie musi kosztować kilkudziesięciu czy nawet kilkuset złotych. Prezentujemy nasze TOP 5 darmowych gier wieloosobowych.

Przyszło nam żyć w czasach, kiedy gry wideo potrafią kosztować ponad 350 złotych. Co więcej, wyższa półka cenowa nie zawsze idzie w parze z dobrą czy nawet dostateczną jakością produktu.

Kupno jednej, nowej i wysokobudżetowej gry wyniesie nas nierzadko tyle, co skompletowanie akcesoriów do grania. Za 350 złotych możemy przecież kupić myszkę, klawiaturę i słuchawki, które pomogą nam osiągać lepsze wyniki w wybranych produkcjach. Na szczęście na ratunek naszemu portfelowi spieszą gry, za które nie musimy płacić, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na akcesoria gamingowe, który powinny nam pomóc osiągnąć lepsze wyniki w ulubionych produkcjach.

Przygotowaliśmy zestawienie TOP 5 darmowych gier wieloosobowych. Na liście znajdziecie najlepsze z najlepszych produkcji, które uruchomicie na wielu platformach zupełnie za darmo. Dodatkowo prezentujemy do nich proponowane akcesoria, które przydadzą się do danego typu gry.

Rocket League

Rocket League debiutowało jako płatna gra z opcjonalnymi dodatkami. Od tego czasu sporo się pozmieniało i RL przeszło na model Free to Play. Oznacza to, że każdy chętny gracz może zaangażować się w rozgrywkę bezpłatnie.

W grze dane nam jes pokierować samochodzikami, które biorą udział w meczach czegoś na wzór piłki nożnej. Brzmi prosto? Bynajmniej takie nie jest. Rocket League to gra, która wymaga odpowiedniego opanowania umiejętności i sztuczek, które pomogą nam strzelić efektownego gola. Niektóre z nich szlifuje się godzinami, ale nie oznacza to, że w RL nie da się grać bez opanowania podstaw. Nawet losowe odbijanie piłki w stronę bramki sprawia tu masę frajdy.

Co więcej, twórcy przygotowali kilka trybów rozgrywki, w których na boisku spotyka się różna liczba graczy. Każdy rozmiar drużyny wymaga innego ustawienia i taktyki. Nieodłącznym elementem gry jest współpraca, więc jeśli zbierzecie większą grupę znajomych, będziecie bawić się jeszcze lepiej. Dla graczy preferujących solowe starcia przygotowano mecze 1 na 1. Nie zmienia to faktu, że komunikacja z drużyną jest bardzo ważna i warto zaopatrzyć się tu w przyzwoite słuchawki. Oczywiście mowa o takich z mikrofonem, więc warto rzucić okiem na chociażby Logitech G332, które takowy posiadają i nie męczą przy tym uszu.

W grze zapłacimy za przepustki sezonowe gwarantujące nowe pojazdy i przedmioty kosmetyczne, więc mamy tu do czynienia z raczej standardowym modelem biznesowym. Zjawisko Pay to Win nie istnieje w Rocket League, choć niektóre samochody mają lepsze predyspozycje do odbijania piłek. Nie robią one jednak zauważalnej różnicy i dostrzegą je głównie gracze angażujący się w rozgrywki półprofesjonalne i e-sportowe.

Rocket League to świetna gra, która najlepiej sprawdzi się w kooperacji ze znajomymi. Mimo to, sporo zabawy znajdą tu też osoby grające solo, a przy okazji nie musimy płacić, aby miło spędzać czas. To tytuł wart uwagi każdego fana sportowej rywalizacji.

Call of Duty Warzone

Seria Call of Duty jest z nami od długich lat i nie traci na popularności. Wręcz przeciwnie – stale ją zyskuje. Nic dziwnego, że prędzej czy później pod skrzydłami Activision musiała powstać gra battle-royale.

Call of Duty Warzone wzięło rynek szturmem i przyjęło się bardzo ciepło wśród graczy. Jego darmowość znacznie pomogła w zdobyciu sporej popularności, ale stoi za nią też jakość samego produktu. Jak przystało na CoD-a, strzela się wyśmienicie i starcia z przeciwnikami to czysta przyjemność. Płynny system poruszania się po mapie pieszo oraz pojazdami również cieszy i rozgrywka wypada tu bardzo dobrze.

Możemy też grać sami lub ze znajomymi. Gry z gatunku battle-royale sporo zyskują na kooperacji, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zagrać w nie solo. To niewątpliwie spory plus. Jeśli posiadamy odpowiednie umiejętności i najlepiej dodatkowo przyzwoitą myszkę do grania, samotna rozgrywka nie będzie problemem. Pomoc w postaci dobrego sensora zaoferuje MSI Clutch GM11, czyli niedrogi i wygodny gryzoń.

W Warzone zagramy też zupełnie za darmo. Zapłacimy jedynie za całkowicie opcjonalną zawartość jak skórki i przepustki sezonowe gwarantujące nowe przedmioty. Poza tymi wyjątkami, cała gra stoi przed nami otworem od momentu instalacji. To dobry wybór dla graczy szukających bardzo dobrego battle-royale ze świetnym systemem strzelania i nie tylko.

Warframe

Można śmiało stwierdzić, że Warframe to swoisty fenomen. Produkcja ta jest jednym z najpopularniejszych tytułów Free to Play i rozwija się praktycznie bez przerwy.

To gra akcji z perspektywy trzeciej osoby, którą można określić mianem looter-slasher-shootera. Trzonem rozgrywki jest walka z hordami przeciwników, która sprawia sporo satysfakcji. Równie istotne jest rozwijanie swojej postaci oraz ekwipunku.

Do tego dochodzą elementy MMO i szlifowanie swoich umiejętności w korzystaniu z mocy naszego bohatera. Warto też wspomnieć, że często na ekranie spotkacie wielu przeciwników, więc jeśli zależy Wam na dobrym rozpoznaniu pola bitwy, warto pamiętać o przystosowanych do grania słuchawkach. Wsparcie porządnego sprzętu często bywa nieocenione toteż Razer Kraken X Lite sprawdzą się tu bardzo dobrze, bowiem oferują wszystko, czego potrzebuje godny uwagi headset.

Gra na początku oferowała sporo treści, ale teraz urosła już do naprawdę ogromnych rozmiarów. To tytuł na setki jak nie tysiące godzin zabawy, a twórcy cały czas wzbogacają go o kolejne, darmowe aktualizacje. Jeśli wkręcicie się w rozgrywkę, spędzicie z Warframe ładnych parę miesięcy, zanim sprawdzicie wszystko, co ma do zaoferowania.

Twórcy podchodzą też uczciwie do faktu, że gra jest darmowa. Zapłacimy tylko za opcjonalne DLC z wyposażeniem i o ile przyspieszy to rozwój naszych bohaterów, nie ma tu mowy o Pay to Win. Gra nie bazuje jednak na rywalizacji z innymi graczami.

Jeśli szukacie dynamicznej, satysfakcjonującej i pełnej różnorodnej zawartości produkcji, która nie wymaga od Was płacenia, Warfarame będzie wyśmienitym kandydatem. To jedna z najbardziej lubianych przez graczy produkcji Free to Play i zdecydowanie zasłużyła sobie na taką opinię.

Path of Exile

Oto gra, która dosłownie zatrząsnęła marką Diablo i sprawiła, że Blizzard musiał zacząć martwić się o przyszłość swojej serii. Path of Exile to produkcja hack and slash, która w założeniach przypomina Diablo, ale oferuje sporo własnego wkładu w gatunek. Podobnie jak w przypadku tytułu od Blizzard, tak i tutaj naszym głównym celem jest rozwijanie postaci i zdobywanie coraz lepszego wyposażenia.

PoE może pochwalić się gigantycznym drzewkiem umiejętności bohatera, którego odpowiednie zagospodarowanie zadecyduje o tym, jak dobrze będziemy sobie radzić w trakcie nabijania kolejnych leveli. Klasę postaci właściwie tworzymy sobie sami. Spora liczba umiejętności niejako wymaga od nas wciskania wielu klawiszy w krótkim czasie, więc tutaj przyda się zdecydowanie wygodna klawiatura. Od siebie polecamy sprawdzoną LOGITECH G213 Prodigy, która posiada sporą podpórkę pod nadgarstki i wyraźne podświetlenie.

To jedna z tych gier, które oferują coś dla graczy chcących przysiąść do niej na godzinę i poubijać trochę potworów, ale równie dużo frajdy przynosi tu większe zaangażowanie się w zabawę. Możemy po prostu przejść kampanię fabularną i zakończyć grę, ale jeśli chcemy dalej rozwijać naszą postać, nic nie stoi na przeszkodzie, aby spróbować swoich sił w wielu dodatkowych aktywnościach.

Podobnie jak w przypadku Warframe, tak i w PoE jest sporo do roboty, a nowej treści ciągle przybywa. Plany dalszego rozwoju są tak ambitne, że twórcy zdecydowali się na ochrzczenie nadchodzącego „rozszerzenia” mianem Path of Exile 2. Pomimo dwójki w tytule, będzie to coś na wzór gigantycznego dodatku lub aktualizacji.

Nawet patrząc przez pryzmat nadchodzących zmian, z Path of Exile warto zapoznać się już teraz. To jedna z najciekawszych gier Free to Play dostępnych na rynku i przy okazji – według wielu graczy – ścisła czołówka najlepszych gier hack and slash w historii.

War Thunder

War Thunder to rywalizacyjna gra akcji, w której gracz siada za sterami czołgu, samochodu opancerzonego, samolotu, łodzi i wielu innych typów pojazdów. Tryby rozgrywki nie są niczym specjalnie odkrywczym, bowiem mamy tu zajmowanie punktów, drużynowy deathmatch i kilka innych wariacji zabawy. Strzela się sporo i precyzja odgrywa tu dużą rolę. Jeśli chcecie dodatkowo wspomóc swojego skilla, lepiej zadbać o myszkę z dobrym sensorem. Takie gryzonie ma w swojej ofercie Razer i warto wyróżnić tu Deathadder V2, który jest też szalenie wygodny.

Wieloosobowe bitwy są stosunkowo realistyczne i każdy pojazd sprawia wrażenie ciężkiej maszyny bojowej, którą trzeba opanować. Co więcej, dla tych bardziej zagorzałych fanów realizmu przygotowano bitwy symulacyjne, które jeszcze bardziej utrudniają rozgrywkę.

Naturalnie nie wszystkie pojazdy są dostępne od początku. W War Thunder przyjdzie nam stopniowo odblokowywać kolejne poziomy maszyn, a te nie dość że są podzielone na typy naziemne, latające i nawodne, dodatkowo zostały rozdzielone pomiędzy różne państwa. Jakby tego było mało, twórcy stale wprowadzają nowe, coraz to bardziej zaawansowane maszyny. Regularnie wracam do WT co parę miesięcy i zawsze bawię się doskonale.

Jedynym elementem, za który przyjdzie nam płacić, są pojazdy premium i przyspieszenia badań nad ulepszeniami i pojazdami. Te pierwsze oczywiście są dość potężne, ale sposób dobierania przeciwników i sojuszników na podstawie ich wyposażenia i poziomu pojazdów sprawia, że przez znaczną większość czasu płacące osoby nie mają większej przewagi. Poza tym, nawet najlepszy czołg czy samolot wymaga odpowiednich umiejętności, aby pomóc drużynie w wygraniu meczu.

War Thunder to bardzo przyjemna produkcja, która dodatkowo oferuje prześliczną oprawę. Na dokładkę mamy tu całą masę zawartości, która stale jest aktualizowana. Jeśli szukacie dobrej gry akcji na wiele, wiele godzin, będziecie zadowoleni.

