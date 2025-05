The Precinct dla fanów GTA z odznaką. Mega promocja na świeżą premierę

The Precinct to nowa odsłona dla miłośników otwartego świata z perspektywy policjanta. N a Instant-Gaming kosztuje teraz 77,56 zł, podczas gdy na Steamie nawet w promocji trzeba zapłacić 118,14 zł.

Świeża premiera The Precinct pozwala wcielić się w funkcjonariusza prawa w rozległym, pełnym życia mieście. Gra łączy elementy strzelanki, symulacji policyjnych interwencji i swobodnej eksploracji, oferując dynamiczne pościgi, negocjacje z przestępcami i brutalne wymiany ognia.

The Precinct najtaniej

Rozpoczynasz dzień od briefingu, odbierasz zgłoszenia i ruszasz na ulice w radiowozie. Każda akcja – od kontroli drogowych, przez pościgi za bandytami, aż po zabezpieczanie miejsc zdarzeń – wymaga szybkiego myślenia i znajomości procedur. Świat gry żyje własnym życiem: przechodnie rozmawiają między sobą, kierowcy łamią przepisy, a kolejne dzielnice oferują różne wyzwania, od blokowisk po centrum finansowe.

Choć na Steamie The Precinct jest przecenione, obecna cena 118,14 zł jest nadal wyższa niż na Instant-Gaming, gdzie klucz kosztuje 77,56 zł. Różnica ponad 40 zł to okazja, by zaoszczędzić przy zakupie. Gra nie zawiera mikropłatności i działa w pełni offline. Może to być istotne dla osób unikających tego typu niemile widzianych praktyk.

The Precinct to tytuł dla fanów serii Grand Theft Auto, którzy chcą poczuć się po tej drugiej stronie barykady. Jeśli szukasz oszczędności, lepiej skierować się na Instant-Gaming – tam zakup wyjdzie zdecydowanie taniej.

