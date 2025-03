The Last of Us Part I w wersji na Steam w mega niskiej cenie

Gdzie kupić The Last of Us Part I najtaniej? To proste – w Instant-Gaming. Teraz na kod w wersji na Steam obowiązuje niemal historycznie najniższa cena.

To niemal najniższa w historii cena na pierwsze The Last of Us w PeCetowym wydaniu w internetowych keyshopach. Tak naprawdę od najniższej różni się o zaledwie grosze, więc mówimy o ofercie nie do odrzucenia. Szczególnie jeśli dotychczas nie mieliście do czynienia w potencjalnie jedną z najlepszych gier wideo w historii.

The Last of Us Part I w mega dobrej promocji

Wystarczy prosta matematyka. TLoU Part I na Steam oficjalnie kosztuje 259 zł, ale aktualnie grę kupicie w promocji 50% taniej, czyli za 129,50 zł. Tyle że gdy tylko udacie się do cyfrowego sklepu Instant-Gaming, TLoU Part I kosztuje tam 94,87 zł, czyli jeszcze taniej! Mówimy o standardowym wydaniu, bo za wersję Deluxe trzeba zapłacić 133,93 zł. Szczerze? Też tanio.

Czy warto? To dość bezcelowe pytanie, bo mówimy o przełomowym dziele Naughty Dog. Remake zebrał baty od graczy, choć krytycy byli nim zachwyceni. I nie ma się co dziwić, bo to świetne wskrzeszenie nadal aktualnej gry. Oryginał może i nie zestarzał się najmocniej na pierwszy rzut oka, ale dopiero zagranie w remake pokazuje skalę zmian i postępu technologicznego. Grafika w niektórych miejscach jest nawet lepsza niż w wypadku Part II, a mechaniki rozgrywki znacznie ulepszono i rozwinięto. Fabularnie to nadal ta sama genialna historia. W zestawie znajdziemy również DLC Left Behind.

Jeśli zapłacicie nieco więcej, dostaniecie kilka cyfrowych bonusów. Są to wcześniej odblokowane funkcje:

Zwiększona szybkość wytwarzania przedmiotów

Zwiększona szybkość leczenia

Ulepszenie pistoletu 9 mm – zwiększona szybkość przeładowania

Ulepszenie karabinu – zwiększona pojemność magazynka

Strzały wybuchowe – modyfikacja rozgrywki

Filtr „Dither punk”

Tryb speedrun

Sześć skórek broni: „Czarne złoto” (pistolet 9 mm), „Srebrny filigran” (pistolet 9 mm), „Guma” (strzelba taktyczna), „Rzeźbiony dąb” (strzelba), „Arktyczna biel” (łuk), „Węglowa czerń” (łuk)

Miłej zabawy!

Źródło: Opracownie własne