The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered w kosmicznej cenie dla Polaków | Newsy - PlanetaGracza

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered kosztuje dużo. Bardzo dużo, bo na Steam trzeba zapłacić aż 249 zł, co jest drugą najwyższą ceną na świecie.

Temat wysokich cen gier w Polsce powraca jak bumerang, zazwyczaj przy okazji nowych premier Microsoftu, który w ogóle nie dba o rodzimych graczy i nie wycenia swoich gier odpowiednio regionalnie. Jakim cudem w Wielkiej Brytanii trzeba zapłacić zaledwie funta więcej od naszej, polskiej ceny?

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered w ogniu

Premiera The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered odbyła się dość niespodziewanie i od razu wzbudziła sporo emocji – głównie ze względu na cenę. Na Steamie w Polsce za grę trzeba zapłacić aż 249 zł, co plasuje nas wśród krajów, gdzie remaster jest najdroższy. Drożej płacą tylko mieszkańcy Wielkiej Brytanii (49,99 funtów). Taniej jest w walucie euro, w dolarach amerykańskich czy nawet we frankach szwajcarskich.

Wysoka cena w polskim regionie wzbudziła duże niezadowolenie wśród graczy i nie ma się co dziwić. Na forach i w mediach społecznościowych pojawiło się sporo komentarzy krytykujących wycenę, zwłaszcza w kontekście lokalnych zarobków. Nie brakuje też opinii, że przy tej cenie wielu potencjalnych kupców wstrzyma się z zakupem do czasu większych promocji. Na szczęście takie są już teraz, w końcu grę kupicie o wiele taniej na Instant-Gaming.

Oblivion w nowym wydaniu to odświeżona wersja klasycznej gry RPG od Bethesdy, pierwotnie wydanej w 2006 roku. Remaster poprawia oprawę graficzną, wprowadza lepsze tekstury i modele, a także usprawnia działanie gry na nowoczesnych systemach. Sam trzon rozgrywki pozostaje jednak wierny oryginałowi. Cena, niestety, niekoniecznie została dostosowana do współczesnych warunków. Trzeba przecież pamiętać, że to nadal reedycja, a nie kompletnie nowa premiera.

Źródło: SteamDB