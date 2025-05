Ponad dwa tygodnie po premierze gra The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered wciąż boryka się z poważnymi problemami technicznymi na konsolach. Ten niezwykle ambitny remaster legendarnego RPG-a został stworzony na silniku Unreal Engine 5 przez studio Virtuos. I choć wizualnie zdecydowanie robi wrażenie, tak za tą piękną oprawą graficzną kryją się liczne problemy z wydajnością oraz stabilnością.

Problemy gry Oblivion Remastered na konsolach

Dowodzi tego między innymi niezwykle szczegółowa analiza wykonana przez redakcję Digital Foundry. Niezależnie od platformy gracze skarżą się na regularne spadki płynności, w szczególności podczas eksploracji otwartego świata. Dotyczy to więc konsol PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X, jak i S.

Gra często nie osiąga stabilnych 60 klatek na sekundę, a im dłużej trwa rozgrywka, tym gorsza staje się wydajność. Istnieje nawet podejrzenie, że odpowiada za to wyciek pamięci, co prowadzi z kolei do coraz większego obciążenia silnika. Kolejnym sporym problemem są losowe zawieszenia i błędy krytyczne. Gracze donoszą o częstych powrotach do menu konsoli podczas ładowania zapisów. Zjawisko to występuje na wszystkich konsolach, aczkolwiek nie zawsze w tych samych momentach.

Co więcej, PlayStation 5 Pro, pomimo wyższej rozdzielczości niż standardowa wersja konsoli (oraz Xbox Series X), nie oferuje znaczącego wzrostu płynności. Na ten moment gracze czekają na aktualizację, która naprawiłaby te problemy. Pozostaje mieć nadzieję, że takowa rzeczywiście nadchodzi.

Źródło: GameRant/Digital Foundry