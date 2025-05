Switch 2 spełni prośby graczy. Nintendo wprowadza ważną funkcję

Nintendo oficjalnie potwierdziło: Switch 2 zaoferuje funkcje, które uczynią granie bardziej dostępnym niż kiedykolwiek wcześniej. Text-to-speech oraz automatyczne napisy w Game Chat to odpowiedź na głosy graczy, które przez lata były zbyt często pomijane. W czasach, gdy technologia gna do przodu, zbyt rzadko zadajemy sobie pytanie: czy wszyscy naprawdę mogą grać? Nintendo daje teraz jasny sygnał – czas to zmienić.

Switch 2 spełnia prośby graczy. Nintendo wprowadza funkcje dostępności, na które czekaliśmy od lat

W nowym gameplayu z Nintendo Switch 2 zobaczyliśmy w akcji długo oczekiwaną funkcję Game Chat – narzędzie, które czyta na głos wpisywane przez graczy wiadomości. Tak, dobrze przeczytałeś. Dzięki technologii text-to-speech osoby z trudnościami w mówieniu będą mogły wreszcie rozmawiać z innymi w grze – i to bez dodatkowego sprzętu. To nie koniec. System rozpozna też mowę innych graczy i zamieni ją na tekst, wyświetlany w czasie rzeczywistym na ekranie. Taki live captioning to absolutna rewolucja, szczególnie dla graczy niesłyszących i niedosłyszących. Wreszcie rozmowa podczas gry przestaje być barierą.

Game Chat nie tylko łączy graczy, ale też pozwala udostępniać ekran, streamować rozgrywkę i rozmawiać w czasie rzeczywistym – nawet jeśli każdy gra w coś zupełnie innego. Brzmi jak magia? Wyobraź sobie, że ścigasz się w Mario Kart World, a Twój przyjaciel pokazuje Ci, jak radzi sobie w Donkey Kong Bananza. Wszystko na jednym ekranie – w jednym ekosystemie. Dodatkowo, Nintendo nie porzuca sprawdzonych rozwiązań – choć jeszcze nie potwierdzono tego oficjalnie, wiele wskazuje na to, że Switch 2 będzie wspierał klawiatury USB, podobnie jak poprzednik. To dobra wiadomość dla tych, którzy wolą pisać szybciej niż stukając po ekranie.

Nintendo Switch 2 GameChat will include text-to-speech and live subtitle options https://t.co/uFajjuLMH9 — Jon is writing (@Jontalksgaming) May 19, 2025

Z nowej funkcji skorzystamy bez opłat do 31 marca 2026 roku. Po tej dacie Game Chat stanie się częścią płatnej subskrypcji Nintendo Switch Online. To dobry czas, by przetestować możliwości nowej konsoli bez dodatkowych kosztów.

Niestety, jest też łyżka dziegciu – Switch 2 nie będzie wspierał VRR (Variable Refresh Rate) w trybie zadokowanym, mimo wcześniejszych zapowiedzi. To może zaboleć bardziej wymagających technicznie graczy. Na osłodę Nintendo zapowiedziało darmowe aktualizacje dla 12 najpopularniejszych gier z poprzedniego Switcha – w tym Super Mario Odyssey, Pokémon Scarlet & Violet i The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Nowością będzie GameShare, czyli możliwość wspólnego grania na różnych konsolach przy użyciu tylko jednej kopii gry.

