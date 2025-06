Techland o planach wobec Nintendo Switch 2

Smektała nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi, ale jedno było jasne – bardzo by tego chciał. „Bardzo bym chciał, żeby to się wydarzyło w jakimś momencie, ale obecnie nie mamy nic do ogłoszenia” – przyznał z wyraźnym entuzjazmem. Wszystko wskazuje na to, że The Beast to coś więcej niż kolejny rozdział znanej serii. Gra oparta jest na potężnie ulepszonym C-Engine, który – jak podkreśla Smektała – został znacznie rozbudowany względem tego, co widzieliśmy w Dying Light 2. Oświetlenie, cienie, efekty pogodowe, a nawet sposób poruszania się słońca – wszystko to działa teraz na zupełnie innym poziomie. Brzmi jak gra, która aż prosi się o pokazanie na mocniejszym sprzęcie Nintendo.

Co ciekawe, mimo tego postępu technologicznego, The Beast nadal ma pojawić się również na PlayStation 4 i Xbox One. To daje wyraźny sygnał: skoro gra ma działać na konsolach poprzedniej generacji, Switch 2 nie powinien mieć z nią większych problemów – przynajmniej od strony wydajności. Ale to nie wszystko. Przeniesienie gry na nową platformę Nintendo to nie tylko kwestia mocy – to również czas, zasoby i strategia. A Techland już raz przeszedł tę drogę – przypomnijmy, że pierwsze Dying Light trafiło na Switcha dopiero po ponad sześciu latach, w ramach kompletnego Platinum Edition.

Nie jest tajemnicą, że Nintendo nie było do tej pory naturalnym domem dla serii Dying Light. Ale czasy się zmieniają, a Switch 2 ma ogromny potencjał – zarówno techniczny, jak i rynkowy. W połączeniu z silną marką, jaką jest The Beast, może to być przepis na sukces.

Źródło: wccftech.com