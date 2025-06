Nowe gripy do Switch 2 trafią do wszystkich klientów, bez gadania

Miało być idealnie. Nowy case Killswitch do Switcha 2 od Dbrand miał być stylowy, solidny i nie do zdarcia. Zamiast tego wyszło zamieszanie: użytkownicy zaczęli zgłaszać, że Joy-Cony wypinają się zbyt łatwo. Odpowiedź firmy? Brutalnie nieprzemyślana.

„To była spektakularnie fatalna reakcja” – problemy ze Switch 2

Początkowo firma próbowała tłumaczyć, że to nie wada produktu, tylko… niewłaściwe użytkowanie. Cytując ich słowa: „Nikt normalnie nie trzyma Switcha 2 w ten sposób.” „Niektórzy z was wręcz próbują go tak trzymać, żeby coś się odpięło.” Brzmiało znajomo? Tak, jak legendarna odpowiedź Steve’a Jobsa z czasów iPhone’a 4: „Po prostu nie trzymaj go w ten sposób.” Reakcja graczy była natychmiastowa – od spokojnych, rzeczowych uwag po groźby śmierci (czego nikt nie powinien usprawiedliwiać). Dbrand zrobił krok wstecz i tym razem powiedział coś, co naprawdę miało znaczenie: „Zrozumieliśmy. Powinniście móc trzymać konsolę jak tylko chcecie. I nie, pady nie powinny się przy tym odpinać. Będziemy to naprawiać — bez gadania.”

W nowym oświadczeniu Dbrand ogłosił, że każdy klient, bez względu na to, czy doświadczył problemu, dostanie za darmo nowy zestaw gripów. Bez formularzy, bez czekania na odpowiedź supportu, bez konieczności udowadniania czegokolwiek.

Aktualnie firma pracuje nad dwoma wersjami poprawionych gripów:

Wersja 1: Ulepszony obecny projekt – z cieńszą krawędzią, która znacznie ogranicza ryzyko odpinania Joy-Conów.

Ulepszony obecny projekt – z cieńszą krawędzią, która znacznie ogranicza ryzyko odpinania Joy-Conów. Wersja 2: Całkowicie nowa konstrukcja, która ma całkowicie rozwiązać problem — jeśli uda się ją wdrożyć do masowej produkcji.

Wersja 2 to jednak ryzyko. Formy mogą się zablokować, produkcja może się wysypać, a koszt… może być bolesny. Ale mimo to Dbrand podejmuje próbę: „Jeśli się uda – stworzymy Świętego Graala uchwytów do Switcha 2. Jeśli nie – Wersja 1 i tak znacząco poprawia sytuację.”

10 lipca ma ruszyć test masowej produkcji nowego projektu. Tego dnia firma przedstawi też kolejną aktualizację. Do tego czasu nie będzie zatrzymywać wysyłek — logistyka nie pozwala. Ale wszyscy dostaną nowe gripy prędzej czy później.

Źródło: videogameschronicle.com