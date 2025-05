Jakość, a nie ilość. Kolejna wyprzedaż świetnych gier na Steam

Z racji tego, iż dobrych okazji nigdy za wiele, przychodzimy do Was z kolejną wyprzedażą, która trwa aktualnie na platformie cyfrowej dystrybucji Steam. Tym razem jest to The Camp Yog Sale 2025, w którego ramach przeceniono sporo niezależnych tytułów. W niższej cenie możecie więc zgarnąć takie tytuły jak chociażby PlateUp!, Dungeons & Degenerate Gamblers, Tales & Tactics, czy też Kaya’s Prophecy. Nie są to może wielkie gry pokroju produkcji AAA, aczkolwiek znacząca większość z okazji dotyczy tutaj docenionych tytułów z bardzo dobrymi recenzjami. Poniżej znajdziecie oczywiście listę wybranych ofert.

The Camp Yog Sale 2025 na Steam. Tanie gry na PC

Jednocześnie przypominamy Wam o naszej stronie poświęconej wyłącznie grom za darmo. Choć niektóre produkcje na powyższej liście kosztują raptem parę złotych, tak jeśli nie chcecie wydawać ani grosza, to właśnie u nas znajdziecie mnóstwo świetnych tytułów, które możecie zgarnąć właśnie w ten sposób – bez wydawania choćby grosza. Tylko dziś informowaliśmy Was już o ograniczonej czasowo okazji, w której ramach można odebrać za darmo grę Cast & Spell. To oczywiście tylko jedna z wielu tego typu ofert!

Źródło: GGDeals