Darmowa premiera na Steam pełna robotów, wybuchów i latających statków

SKYGUARD to nowa gra za darmo, która właśnie zadebiutowała na Steam. Tytuł zaprasza do pełnej akcji rozgrywki w klimacie retrofuturystycznego science fiction.

W SKYGUARD dołączamy do tytułowej formacji najemników i ruszamy do walki z hordami robotów atakujących flotę statków zmierzających do miasta. Gra stawia na trzecioosobową perspektywę, szybkie tempo i intensywną akcję. Co ważne, umożliwia wspólną zabawę w kanapowym co-opie do 4 graczy. Samotna rozgrywka również wchodzi w grę, choć prawdziwa frajda zaczyna się, gdy drużyna działa razem.

SKYGUARD to nowa gra za darmo – lataj, strzelaj, ulepszaj!

Gracze poruszają się między statkami unoszącymi się w powietrzu, odpierając kolejne fale robotów. Zbieramy również walutę, którą można przeznaczyć na ulepszenia broni. System modyfikacji pozwala na eksperymentowanie z różnymi rodzajami amunicji i luf, co daje szerokie możliwości dostosowania stylu walki do własnych preferencji.

SKYGUARD – pobierz grę za darmo na Steam

Styl wizualny i efektowna, kreskówkowa oprawa graficzna dodają grze lekkości, ale nie dajcie się zwieść, ponieważ poziom trudności potrafi zaskoczyć. Aby przetrwać, trzeba dobrze planować pozycje, mądrze wydawać zdobyte monety i wspierać się nawzajem.

Gra na padzie obowiązkowa

SKYGUARD powstał z myślą o grze na padach. Do rozgrywki wymagane są kontrolery Xbox, a gra nie obsługuje myszy i klawiatury. W zamian oferuje bardzo płynne sterowanie i świetnie dopasowaną mechanikę walki.

