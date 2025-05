Skandal na Steam! Gra za darmo inspirowana wojną w Ukrainie wywołuje furię

28 maja 2025 roku na platformie Steam zadebiutowała taktyczna gra za darmo Squad 22: ZOV. Została opracowana przez SPN Studio i wydana przez Zarobana Entertainment. Tytuł ten od razu wzbudził kontrowersje ze względu na swoje powiązania z rosyjską narracją dotyczącą wojny na Ukrainie.

Gra za darmo oparta na “prawdziwych wydarzeniach”?

Według opisu na Steam, Squad 22: ZOV to jednoosobowa gra taktyczna z aktywną pauzą. Oparto ją na prawdziwych doświadczeniach rosyjskich weteranów wojny na Ukrainie. Więcej – na karcie tytułu czytamy również, że gra jest oficjalnie rekomendowana przez rosyjskie wojsko do użytku jako podstawowy podręcznik taktyki piechoty dla kadetów i szkolenia Yunarmy. To organizacja młodzieżowa o charakterze paramilitarnym, wspierana i finansowana przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.

Podczas rozgrywki w Squad 22: ZOV, gracz dowodzi oddziałem piechoty wspieranym przez pojazdy opancerzone i drony. Realizujemy misje inspirowane rzeczywistymi wydarzeniami. Już sama obecność w tytule litery “Z” – symbolu używanego przez rosyjskie siły zbrojne podczas inwazji – budzi poważne wątpliwości co do intencji twórców.

Społeczność graczy reaguje

Gra szybko zebrała mieszane recenzje – obecnie 62% z ponad 100 opinii użytkowników jest pozytywnych. Jednak wielu graczy wyraża oburzenie, zarzucając grze propagowanie rosyjskiej wersji wydarzeń i manipulowanie faktami historycznymi.

Na forach dyskusyjnych pojawiają się głosy krytyki:

To nie jest gra, to narzędzie propagandowe. Wstyd, że Steam pozwala na takie publikacje. Próba wybielania agresji i przedstawiania inwazji jako bohaterskiej misji. Obrzydliwe.

Steam pod presją

W obliczu rosnącej liczby negatywnych recenzji i zgłoszeń, wielu użytkowników domaga się usunięcia gry z platformy Steam. Argumentują, że umożliwianie dystrybucji takiego tytułu to wspieranie dezinformacji i brak szacunku dla ofiar konfliktu. Jednak na chwilę obecną Valve nie wydało oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

Premiera Squad 22: ZOV wywołała burzę w społeczności graczy i obserwatorów branży gier. Zarzuty o propagandowy charakter gry i manipulowanie historią stawiają pod znakiem zapytania etykę jej twórców oraz politykę dystrybucji platformy Steam. Czas pokaże, czy presja społeczna doprowadzi do reakcji ze strony Valve i ewentualnego usunięcia kontrowersyjnego tytułu z oferty.

Źródło: Steam