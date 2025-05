Superbohaterska piłka nożna. Premiera gry za darmo na Steam

Warto odnotować premierę nowej gry za darmo, która właśnie pojawiła się we wczesnym dostępie na Steam. Tutaj sportowe emocje łączą się z nadludzkimi zdolnościami.

Superbohaterska piłka nożna online wkracza na boisko wraz z premierą Football Heroes League, gry za darmo dostępnej na Steam. Gracze wcielają się w legendarnych bohaterów i mierzą się w dynamicznych meczach PvP.

Lubisz sport? Nie przegap tej gry za darmo

Football Heroes League to nowa gra wieloosobowa, która stawia na nietypowe podejście do piłki nożnej – łącząc klasyczne zasady z nadludzkimi zdolnościami i arcade’owym stylem rozgrywki. Gra trafiła do wczesnego dostępu na Steamie i jest dostępna za darmo.

Gracze sterują zawodnikami z perspektywy trzeciej osoby, wykonując podania, strzały i uniki, ale także korzystając z przypisanych do postaci zdolności specjalnych. Twórcy udostępnili kilka grywalnych bohaterów – każdy z innym stylem gry. Przykładowo Kenzo korzysta z butów odrzutowych, Frostine zamraża przeciwników, a Leo bazuje na sile fizycznej.

Football Heroes League pozwala na mecze 2v2, 3v3 oraz 5v5 z innymi graczami lub z AI. Dostępny jest także tryb treningowy. Sama rozgrywka jest szybka i mocno zręcznościowa, z naciskiem na timing i odpowiednie wykorzystanie umiejętności.

Gra oferuje system progresji, w ramach którego można odblokowywać nowe postacie i elementy kosmetyczne. Jest też ranking oparty na umiejętnościach oraz codzienne i cotygodniowe wyzwania.

Football Heroes League to projekt rozwijany przez niezależne studio Run Games. Twórcy podkreślają, że chcą rozwijać grę razem ze społecznością, dlatego udostępnili ją w formie wczesnego dostępu.

Football Heroes League – pobierz grę za darmo na Steam

