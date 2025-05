Nowość za darmo. Ucieknij z nawiedzonego domu, zanim będzie za późno

1 maja 2025 roku na platformie Steam zadebiutowała gra za darmo, która stawia na intensywną atmosferę zagrożenia, eksplorację i presję czasu. Gracz budzi się w nieznanym, ciemnym domu. Wszystkie drzwi są zamknięte, a dodatkowo zaryglowane wieloma zamkami. Ucieczka wydaje się niemożliwa, ale nadzieja tkwi w przedmiotach rozrzuconych po posiadłości. Ich odnajdywanie, analizowanie i łączenie stanowią klucz do przeżycia.

Banshee – gra za darmo dla fanów grozy

No dobra, znajdujemy się w domu bez wyjścia, ale nie to jest najgorsze. Problem w tym, że nie jesteśmy tu sami. Dom zamieszkuje Banshee – upiorna, przerażająco wyglądająca wróżka, która bezlitośnie ściga intruzów. Gdy nas złapie, zostajemy ogłuszeni i cofnięci do punktu wyjścia, a wraz z tym mija jeden dzień. Jeśli zostaniemy złapani pięć razy, gra kończy się porażką.

Presja rośnie z każdą minutą, a lęk przed kolejnym spotkaniem z Banshee skutecznie podbija napięcie. Aby zwiększyć swoje szanse, można zastawiać pułapki lub korzystać z elementów otoczenia, by ją zmylić.

Banshee to intensywny horror z widokiem z pierwszej osoby, który stawia na stopniowe odkrywanie tajemnic, eksplorację ponurego, niepokojąco cichego domu i ucieczkę przed przeciwnikiem, który zawsze wie, gdzie jesteś. Atmosfera jest ciężka i klaustrofobiczna, a gra nie oferuje broni, choć i tę pod koniec zabawy znajdziemy. Do tego czasu jedynie spryt, determinacja i odpowiednio użyte przedmioty dają szansę na przetrwanie.

Banshee – gra za darmo do pobrania na Steam

Warto również podkreślić, że nie jest to gra dla każdego i zbiera bardzo odmienne recenzje na Steam. Część użytkowników chwali ten tytuł za prostotę, lekkość i podobieństwo do innych znanych horrorów, podkreślając, że jest krótka, ale „fajna i emocjonująca”. Inni z kolei frustrują się poziomem trudności oraz tym, że nasz prześladowca niemal zawsze potrafi nas dorwać. No cóż, najlepiej przekonać się samemu, zwłaszcza że to nic nie kosztuje.

