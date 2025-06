Wielki festiwal wędkarstwa na Steam. Lubicie gry z łowieniem ryb? Trafiliście idealnie

Na platformie cyfrowej dystrybucji Steam dzieje się ostatnio naprawdę sporo. Informowaliśmy Was już o wyprzedaży tygodniowej. Równocześnie trwa także Festiwal Łowienia Ryb. Tak, dobrze czytacie. Chociaż bardziej poprawnie byłoby chyba nazwać to Festiwalem Gier Wędkarskich. No, ewentualnie Festiwal Wędkarstwa, gdyby już pójść najprostszą drogą. Tak czy siak, chodzi tutaj o gry, w których można łowić ryby, bo o co innego mogłoby chodzić? Zapraszamy Was do zestawienia wybranych ofert!

Festiwal Wędkarstwa na Steam. Tanie gry na PC

Z powyższego zestawienia warto sprawdzić chociażby Ultimate Fishing Simulator. Nie dość, że jest to naprawdę świetna okazja, bo za mniej niż dyszkę, to produkcja z 2018 roku może pochwalić się naprawdę niezłymi recenzjami. Mamy tu do czynienia z rozbudowanym symulatorem wędkarstwa, który oferuje ogromny wybór technik łowienia, realistyczne lokacje z całego świata oraz możliwość grania bez połączenia z Internetem. Jesteś zapalonym wędkarzem? A może najzwyczajniej w świecie szukasz czegoś, przy czym możesz się zrelaksować? Nieważne! W obu przypadkach trafiłeś idealnie.

W grze można łowić różnymi metodami: klasycznym spławikiem, gruntowo, na spinning, muchowo, czy też w morzu lub pod lodem. Do dyspozycji mamy także mnóstwo różnych wędek, przynęt, kołowrotków, akcesoriów i wszystkiego tego, co potrzebuje porządny wędkarz. Każda technika została odwzorowana z imponującą dbałością o realizm, aczkolwiek przy zachowaniu przystępności – zwłaszcza w trybie normalnym. Dla bardziej wymagających przygotowano realistyczny tryb z większym poziomem trudności i wyłączoną kamerą podwodną.

Źródło: Steam