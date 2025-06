Starfield niczym Crysis. Nowy mod wprowadza duże zmiany

Jeśli nadal przemierzasz kosmos w Starfield i czujesz, że brakuje ci trochę emocji – mamy dobrą wiadomość. Społeczność modderów znów robi to, co potrafi najlepiej: tchnęła nowe życie w grę Bethesdy, wprowadzając efekty rodem z Crysisa i więcej interakcji z otoczeniem. Innymi słowy — jest widowiskowo, dynamicznie i bardziej „żywo”.

Starfield z nową energią: iskry jak w Crysisie i destrukcja otoczenia dzięki fanowskim modom

Na pierwszy ogień idzie HPE Better Metal Impact Effects Mod — niewielka, ale robiąca duże wrażenie modyfikacja, która znacząco poprawia efekty iskrzenia. Zamiast płaskich i niemrawych rozbłysków, teraz iskry w Starfield odbijają się od powierzchni, mają realistyczne kolizje i opadają na ziemię tak, jak powinny. To rozwiązanie od razu przywodzi na myśl klasycznego Crysisa, którego fani pamiętają m.in. właśnie dzięki widowiskowym efektom. Jeśli kochasz detale — ten mod jest dla ciebie.

Ale to nie wszystko. Modder halrixx wprowadził coś, czego brakowało w podstawowej wersji gry — zniszczalne obiekty. Teraz można w środku strzelaniny rozwalić butelkę wina, rzucić kubkiem albo wysadzić skrzynkę z piwem. Mało? Może. Ale właśnie takie „smaczki” budują atmosferę i sprawiają, że świat gry wydaje się bardziej autentyczny. Modder nie zamierza na tym poprzestać. Gracze mają nadzieję, że wkrótce jeszcze więcej przedmiotów będzie można fizycznie niszczyć — a to może kompletnie odmienić dynamikę starć.

Modyfikację pobierzecie za darmo poniżej:

Zobacz też: 007 First Light oficjalnie! James Bond powraca do świata gier wideo

Nowe efekty, realistyczne animacje, usprawniona sztuczna inteligencja przeciwników, dynamiczna pogoda, kolonie z mechami, finansowy system zarządzania, a nawet… latanie między planetami w czasie rzeczywistym. Starfield na PC to dziś niemal inna gra — wszystko dzięki pasji i pracy modderów. Jeśli czujesz, że twoja przygoda w kosmosie potrzebuje świeżego oddechu, te mody to idealne miejsce, by zacząć. A może dopiero teraz zobaczysz, jak bardzo Starfield potrafi błyszczeć. Dosłownie.

Źródło: dsogaming.com