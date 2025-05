Starfield na PS5? Zaufany leaker zapowiada szybkie ogłoszenie

Wygląda na to, że kolejna ekskluzywna gra Xbox trafi na PlayStation. Według jednego z najbardziej wiarygodnych branżowych insiderów, Starfield – flagowy RPG science fiction od Bethesdy – pojawi się na PS5, a oficjalna zapowiedź ma nastąpić jeszcze w 2025 roku. Co więcej, między ogłoszeniem a premierą ma minąć bardzo niewiele czasu.

Starfield coraz bliżej PS5

Doniesienia pochodzą od NateTheHate2 – dobrze znanego informatora, który wielokrotnie trafnie przewidywał ruchy wydawnicze w branży. Na pytanie fana o wersję Starfielda na PS5 odpowiedział jednoznacznie: gra zmierza na konsolę Sony, a ogłoszenie to kwestia miesięcy, może nawet tygodni. „Starfield trafi na PS5, a ogłoszenie nastąpi w tym roku. Pozostaje pytanie: kiedy dokładnie?” – napisał NateTheHate2 na platformie X. Zapytany, czy premiera również nastąpi w 2025, zasugerował, że to bardzo prawdopodobne. Według niego różnica czasowa między zapowiedzią a premierą będzie minimalna.

Co ciekawe, niedawno deweloperzy Starfielda zapowiedzieli „ekscytujące nowości dla fanów”, które mają zostać ujawnione przed końcem roku. Dziś ta zapowiedź zyskuje nowe znaczenie – PS5 może być częścią tej niespodzianki. Od kilku miesięcy Microsoft otwiera się na multiplatformowość. Hi-Fi Rush, Sea of Thieves, Pentiment – to tylko niektóre z gier, które opuściły granice ekosystemu Xbox. Dodanie Starfielda do tej listy byłoby sygnałem, że firma przestaje traktować ekskluzywność jako priorytet, a stawia na zasięg i przychód.

Dla właścicieli PS5 to ogromna szansa. Starfield to tytuł, który – mimo mieszanych recenzji – oferuje gigantyczny, rozbudowany świat sci-fi z dziesiątkami godzin eksploracji i misji. Jeśli przeciek się potwierdzi, jeszcze w tym roku gracze Sony będą mogli sami sprawdzić, czy warto było czekać. Czekamy na oficjalne ogłoszenie – które, jeśli leaker ma rację, nadejdzie szybciej, niż się spodziewamy.

