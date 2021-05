Spotify Premium trafi do Xbox Game Pass? Jest przeciek

Microsoft cały czas rozszerza usługę Xbox Game Pass. Według jednego z informatorów, może do niej wpaść także Spotify Premium.

Aggiornamenti Lumia, znany na Twitterze jako @ALumia_Italia sugeruje, że do Xbox Game Pass trafi także Spotify Premium. Zwykle tego rodzaju doniesienia byśmy pominęli, ale fakt że wcześniej Lumia odpowiadał za kilka sprawdzonych przecieków z obozu Microsoftu, to całkiem możliwe że i tym razem się nie myli.

Spotify Premium + Xbox Game Pass Ultimate 🧐 pic.twitter.com/kDHrMjFh6X — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) May 2, 2021

Opublikował on na Twittrze tylko krótką notkę i grafikę łączącą GP ze Spotify Premium, ale to wystarczyło, żeby rozbudzić nadzieje i dyskusje.

Nie jest to oczywiście potwierdzona informacja, ale z pewnością będziemy dalej śledzić ten temat. Przypomnijmy, że Spotify Premium kosztuje 19.99 zł, a Xbox Game Pass zaczyna się od 39.99 zł w zależności od wersji. Połączenie usług w cenie na przykład 49.99 zł byłoby naprawdę niezłą opcją.

Xbox Game Pass może stać się usługą przyszłości

Wiemy nie od dziś, że Microsoft mocno się rozpycha w kwestii subskrypcji GP. Niedawno trafiły do biblioteki gry od EA. Kto wie czy za jakiś czas również Ubisoft się nie skusi. Microsoft wydaje ostatnio sporo pieniędzy na poszerzanie usługi oraz akwizycje studiów. Kolejnym przykładem nie będzie chociażby Bethesda, która po przejęciu dodała swoje gry takie jak seria Doom do Game Passa.

A co byście powiedzieli na to, żeby do GP trafiło Netflix lub HBO Go? Wtedy wraz ze Spotify, Game Pass mógłby całkowicie odmienić rynek rozrywkowy. Zresztą tak jak to niegdyś zrobiło samo Spotify i obecnie jak to robi Netflix z HBO Go.

