Idealne słuchawki do miasta, pracy i grania. 80 zł rabatu na świetny sprzęt

Jeśli szukasz solidnych słuchawek bezprzewodowych, które nie zrujnują portfela, to właśnie trafiła się okazja nie do przeoczenia. Model Creative Zen Hybrid Gen 2 w kolorze czarnym kupisz teraz taniej w RTV Euro AGD. Warto się pospieszyć, bo sprzęt w tej klasie nieczęsto ląduje na promocji.

Słuchawki Creative Zen Hybrid w mega promocji

To, co rzuca się w oczy od razu, to potężna bateria. Przy wyłączonym ANC słuchawki mogą grać nawet do 70 godzin. A gdy korzystasz z aktywnej redukcji hałasu, nadal masz do dyspozycji imponujące 45 godzin pracy. Hybrydowy system ANC z mikrofonami eliminującymi do 35 dB szumów to coś, co robi różnicę w codziennym użytkowaniu, czy to w zatłoczonym autobusie, czy w open space’owym biurze.

Dla tych, którzy lubią sobie popykać w coś po pracy, producent dorzuca tryb niskiego opóźnienia. Dźwięk w grach i filmach w końcu trzyma tempo z obrazem. A skoro już przy dźwięku jesteśmy: słuchawki mają 40-milimetrowe przetworniki neodymowe, które zapewniają głębokie basy, wyraźne soprany i przyjemne brzmienie nawet przy dłuższym słuchaniu. Oczywiście nie zabrakło też kodeków AAC i SBC, wsparcia dla połączeń wielopunktowych przez Bluetooth 5.2, a nawet przydatnego trybu Ambient, który pozwala słyszeć otoczenie bez zdejmowania słuchawek. To funkcja idealna dla miejskich spacerowiczów albo tych, którzy nie chcą dać się zaskoczyć rowerzyście na ścieżce.

Całość zamknięta jest w lekkiej, składanej konstrukcji, którą łatwo wrzucić do plecaka lub torby. Do tego intuicyjne przyciski, możliwość sterowania głosowego (Siri, Google Assistant) i mikrofony z technologią ENC, które zapewniają czysty dźwięk w trakcie rozmów, nawet w hałaśliwych miejscach.

Źródło: RTV Euro AGD