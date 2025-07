Horror za darmo o przetrwaniu i… sprzątaniu. Nie, za to drugie Ci nie zapłacą

Skull Hotel to kolejna nowa gra za darmo na Steam, w którym sprzątamy pokoje hotelowe. Tyle że możemy przypłacić to życiem.

Na platformie cyfrowej dystrybucji Steam codziennie pojawiają się nowe gry za darmo. I choć niemała ich część to typowe gnioty, tak od czasu do czasu znajdzie się coś, co przykuje uwagę, początkowo kilkoro użytkowników, później kilkunastu… No, wiecie. Tak czy inaczej, przychodzimy do Was właśnie z taką produkcją.

Gra za darmo na Steam, w której sprzątanie może Cię zabić

Jak głosi jej opis: to gra grozy, w której sprzątasz pokoje hotelowe, podczas gdy potwory ukrywają się, czekając, by cię zabić. Brzmi jak praca marzeń. Skull Hotel to dość krótka, ale za to bardzo intensywna produkcja, w której dzieje się dokładnie to, co mówi opis.

Gracz wciela się w pracownika tytułowego hotelu i za zadanie ma posprzątać pokoje. Choć wydaje się ono dziecinnie proste, jest jeden mały, mikroskopijny niemalże problem. Potwory, które każdy z nich może skrywać. I które mogą nas zabić. A właściwie to nawet chcą to zrobić.

Gra oferuje realistyczną oprawę graficzną i dynamiczną ścieżkę dźwiękową. Jak na horror przystało, twórcy stawiają na nieprzewidywalność – każda rozgrywka jest inna, a zagrożenia pojawiają się z różnych stron. Rozbudowany system kryjówek i losowość sprawiają, że nie sposób przewidzieć, skąd nadciąga śmierć.

Co ciekawe, Skull Hotel można ukończyć w mniej niż 10 minut – zrobienie tego nie jest jednak łatwe. Ale! Po ukończeniu dyżuru gracz może wpisać się do hotelowej księgi gości. To znaczy, jeśli w ogóle przeżyje.

